Las mejores canciones de la década de los 80 (4 de 5)

Seguimos en Muzikalia con nuestra lista de las mejores canciones de la década de los 80. Hoy toca desvelar las canciones que ocupan las posiciones de la 21 a la 40, el tramo con mayor número de bandas españolas.

40. AC/DC – Back in black (1980)

La adictiva y desbordante “Back in black” (1980) supone una de las muestras más nítidas de que el sonido de AC/DC fluye como una eléctrica droga inagotable, de que cuando se trata de estos australianos el venerable término “rock” siempre conquista la eterna juventud y de que el bravo Brian Johnson siempre suplió, perfectamente, al reverenciado gigante Bon Scott.

Txus Iglesias

39. The Waterboys – The whole of the Moon (1985)

Nunca una canción tan triste y tan trágicamente romántica sonó tan exultante y llena de vida. Por muy desgastada que esté por el tiempo y los miles de escuchas, siempre reaparece tan fresca y excitante como el primer día. The Waterboys no deberían ser conocidos solo por esta canción, de hecho puede que objetivamente tengan otras mejores, pero esta es la única que, cuando suena, nos hace ver la Luna en todo su esplendor.

Fidel Oltra

38. Neil Young – Rockin’ in the free world (1989)

Además de inspirar en buena medida a los popes del grunge, “Rockin'” resucitó la por entonces errática carrera de Neil Young y disparó su popularidad, agrandando una leyenda que llega hasta nuestros días. Rock en estado puro.

Edu Cornejo

37. Soft Cell – Tainted love (1981)

Un jovencísimo Marc Almond, asiduo por aquel entonces de los clubes de la escena Northern Soul, se quedó tan prendado del tema interpretado primigeniamente por Gloria Jones, que decidió grabarlo para su banda Soft Cell en 1981. Lógicamente nunca vieron una libra de derechos con este single, pero con él fueron catapultados a la fama de inmediato.

Fernando del Río

36. Tears for Fears – Sowing the seeds of love (1989)

Tras el éxito masivo que experimentaron con Songs From The Big Chair, Roland Orzabal y Curt Smith se tomaron tan en serio su continuación que les costó tres años y algo más de un millón de dólares completarla, es por eso que la canción que daba título a ese esperado regreso era una poliédrica recuperación y puesta al día de los efluvios psicodélicos de los mejores Beatles, una de esas canciones que encierran mil mundos en sí y por más que se escuchen, siempre asombran.

Juanjo Frontera

35. INXS – New sensation (1987)

Hubo un tiempo en el que INXS llenaban estadios y tenían el mundo a sus pies. Lo tenían todo: un disco que era un cañón (Kick de 1987), un frontman irresistible (Michael Hutchence) y una legión de fans. Es imposible no levantarte de tu asiento después de oír los primeros 10 segundos de nuestra canción.

Carlos Artero

34. Nacha Pop – Relojes en la oscuridad (1985)

El paso del tiempo medido en un tic-tac, la negra noche y su silencio… pasado todo por el genio atormentado de Antonio Vega resultó en una canción infinita, a la que siempre se debe regresar. Y no era fácil destacar en un disco plagado de éxitos comerciales y creativos como fue Dibujos Animados: “Grité una noche”, “Sentado al borde de ti”, “Lo que tú y yo sabemos”…

Chema Domínguez

33. Gabinete Caligari – El calor del amor en un bar (1986)

Por si no había quedado claro ya con la impecable media docena de canciones del inmortal Cuatro Rosas (1984), la prosa castiza y las inmensas prestaciones instrumentales del trío madrileño quedaron redondeadas en un siguiente disco con momentazos llenos de ironía como “Malditos refranes”, la perfección pop de “El juego y el juguete” o la brutal y aún perfectamente vigente “Canción del pollino”. Sin embargo, fue esta oda al poder sanador de cualquier taberna de barrio, justo el orgullo nacional que reivindicaban entonces, la que les hizo encabezar listas de éxito y dar varias vueltas a España haciendo de plazas de toros y campos de fútbol el territorio natural de sus faenas. Y después vendría Camino Soria… Telita.

JJ Caballero

32. The Housemartins – Me and the farmer (1987)

Fue uno de los singles del segundo disco de The Housemartins, The People Who Grinned Themselves to Death (1987), una de sus canciones más exitosas y recordadas, que parodiaba a la familia real británica como un año antes lo habían hecho The Smiths en The Queen Is Dead (1986). A la postre esta fue la última entrega de los de Paul Heaton, que poco después ponía en marcha los también geniales The Beautiful South.

Pablo Almendros

31. The Clash – Should I stay or should I go (1982)

El riff de la guitarra, tan molón y contundente, nos lleva hacia un inevitable estribillo con altas probabilidades de acabar en pogo. A pesar de ser uno de sus éxitos más cercanos al mainstream, su cambio de ritmo y velocidad endiablada hacen que sea un auténtico rompecaderas.

Paco Mayoral

30. Surfin’ Bichos – Gente abollada (1989)

Una sacudida, una anomalía, el verdadero puente entre la acomodada Movida y el indie que estaba por llegar. Surfin’ Bichos abrieron paso a cientos de nuevas bandas pervirtiendo esquemas y recurriendo a influencias poco transitadas por estas épocas. Un sonido arrollador acompañado de unos textos llenos de pasión, tripas y locura. La luz en tus entrañas (1989) dejó para siempre momentos como el que fue primer éxito bastardo de los de Fernando Alfaro, una “Gente abollada” que forma parte de la historia del pop español.

Manuel Pinazo

29. Parálisis Permanente – Autosuficiencia (1982)

Considerado el himno siniestro español por antonomasia. Su magia; es punk, gótica y elegantemente pop. Su líder, el joven y guapo Eduardo Benavente, está considerado uno de nuestros cadáveres exquisitos.

Toño Martín

28. Beastie Boys – Fight for your right (1986)

Los Beastie Boys son un rara avis de la música. Únicos e irrepetibles, vanguardia y sarcasmo, revolucionarios y eclécticos. Esta canción junta todos estos detalles y los lleva a la excelencia. Una letra que reivindica el derecho a la fiesta, y, de paso, sirve como sátira sobre eso mismo. Lanzada como cuarto sencillo de su álbum debut Licensed to III (1986), fue nombrada como una de las 500 mejores canciones del Rock and Roll Hall of Fame.

Víctor Terrazas

27. Nick Cave & The Bad Seeds – The mercy seat (1988)

El Nick Cave que escupe metralla, que declama cada nota como si le fuera la vida en ello. Este es artista furibundo que encontramos en Tender Prey (1988) antes de domesticar sus formas más tarde con The Good Son. Un torbellino imparable de paroxismo eléctrico con referencias bíblicas, y al mal como siniestro ente que acecha en cada esquina simbolizado en una silla eléctrica que es la única redención. Un violín que sobrevuela y es como el frío filo de una navaja en la yugular. Nick asesta un golpe mortal con versos como “And the mercy seat is waiting/And I think my head is burning /And in a way I’m yearning/To be done with all this measuring of truth”. Hubo un tiempo en el que el australiano era la VERDAD.

Luis Moner

26. Héroes del Silencio – Héroe de leyenda (1987)

Fue el primero de sus muchos éxitos. La conocimos un año antes de que llegara El Mar No Cesa (1988) y aún hoy, más de treinta años después de su lanzamiento, sigue siendo un icono de aquella época y una canción infalible en los conciertos de su vocalista, un Enrique Bunbury que no solo lleva tatuados a sus Héroes del Silencio en el brazo, sino que van en su ADN y le acompañarán para siempre.

Amaia Prados

25. Bruce Springsteen – The river (1980)

Si escuchar esto en 1980, con 14 años, era una catarsis emocional, cuando ya has amado, has sufrido y te has decepcionado con la vida, esta canción es una bomba que no consuela pero amortigua el dolor. Si la armónica del principio no te parte en dos, igual no vale la pena seguir escuchando, porque lo único que vas a encontrar es un montón de ilusiones rotas y esparcidas por el lecho de un río seco. Ese al que seguimos yendo cada vez a pesar de que sabemos que no volveremos a encontrarlo rebosante de agua como en nuestra niñez.

Fidel Oltra

24. Alaska y Dinarama – Perlas ensangrentadas (1983)

Con Nacho Canut y Carlos Berlanga en la concepción y Alaska contribuyendo en la parte vocal, esta canción de temática de novela negra fue rápidamente acogida como una pieza clave para entender la oscuridad en la nueva ola madrileña gracias a sus atmósferas y marcado carácter.

Álvaro de Benito

23. Sonic Youth – Teenage riot (1988)

Auténticos padrinos de toda la revolución alternativa llamada a dinamitar los cimientos del viejo rock acartonado en los 90, Sonic Youth escribían una encendidísima proclama subversiva interior con extensión universal, modulada por ese equilibrio perfecto entre experimentación y melodía con el que facturaban sus mejores canciones.

Raúl del Olmo

22. Orchestral Manouvres in the Dark (OMD) – Enola Gay (1980)

En pleno surgimiento del techno pop, música pensada para la pista de baile, la diversión y el hedonismo, ¿un tema sobre uno de los capítulos más negros de la historia de la humanidad? Ni siquiera el propio mánager de OMD lo veía claro, pero Andy McCluskey y Paul Humphreys sí: este tema antibelicista acerca del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima demostraba que el synth pop podía tener mensaje y profundidad. Y además, melodías pegadizas y preciosas.

Raquel García

21. David Bowie – Ashes to ashes (1980)

En 1980 David Bowie publica Scary Monsters (and Super Creeps), un álbum comercialmente más accesible que los publicados anteriormente, con Brian Eno, durante su trilogía berlinesa. El primer single, “Ashes to ashes”, recuperaba al protagonista de “Space Oddity”, el Major Tom, convertido ahora en un drogadicto. Con el videoclip más caro de la historia hasta ese momento, el single alcanzaría rápidamente el número uno en el Reino Unido. Con este álbum David Bowie se erigía como padre espiritual de los nuevos estilos emergentes conoocidos como New Romantics, representados por varias bandas y artistas que no dejaban de imitarlo y admirarlo.

Edu Puig

