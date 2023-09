Burna Boy – I Told Them (Atlantic Records)

El nigeriano Burna Boy – nombre artístico de Damini Ebunoluwa Ogulu– ha pasado en poco tiempo a ser una de las figuras más interesantes del R&B que, a su vez, se deja hibridar por influencias que van del soul, pasando por el trap o el Afrobeat (su madre llegó a ser manager del mismísimo Fela Kuti). En 2013 debutó con el álbum L.I.F.E que incluía “Like To Party”, un onanista discurso que apelaba a la fiesta y amasar cantidades de dinero e invitar a chicas guapas a bailar. Un tema que sirvió para emprender una andadura artística que sigue progresión imparable, y no es para menos con discos tan espléndidos como su último I Told Them (Atlantic Records, 2023).

Acompañado de productores y músicos africanos como P2J (ha trabajado con Beyoncé o Wizkid), Seyi Vibez, pero también de afamados iconos como RZA o GZA este sexto álbum es un prodigio de ritmos envolventes atiborrados de bajos insinuantes, y una lírica que expresa su preocupación por la depauperada situación de su África natal.

El disco se abre con los cimbreantes sonidos percusivos de “I Told Them” junto al rapero GZA, en una unión perfecta entre la tradición y los ganchos del R&B. Esa mismo flow hace de “Normal” otra gema colmada de ritmos muy marcados que beben del trap, y con tramos de la canción cantada en nigeriano.

La producción de “Sitting’ On The Top Of The World” (Burna Boy no necesita de abuelas para regodearse y presumir de su éxito) es explosiva: bases de bajo zumbón, teclados espaciales, y una línea melódica muy cercana a las enormes canciones de TLC, y otras directamente copiadas como esa intro de “If I’m Lying” que tiene sus parecidos razonables con “No Scrubs” de las mismas TLC. Sus ancestros son importantes y queda evidenciado en la rítmica de “Thanks” junto a J.Cole, en donde conviven el rap, sinuosas guitarras de tradición caboverdiana, y estribillos festivos e irresistibles. Un gran disco que, de nuevo, vuelve a poner sobre el mapa musical un continente como el africano, una cantera de talentos inagotable.

Escucha Burna Boy – I Told Them