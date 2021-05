La canción oficial de la Eurocopa une a U2 con Martin Garrix

Este verano regresa la Eurocopa de Fútbol que debería haberse celebrado en 2020 y por fin retoma su celebración. El DJ Martin Garrix ha sido el encargado de crear su himno oficial, en el que se ha hecho acompañar de U2, o mejor disco, de U2 sin su base rítmica, es decir de su cantante Bono y su guitarrista The Edge.

La canción, que lleva como título “We Are The People” tiene tintes de himno y según su autor: “El proceso creativo de la canción comenzó hace 2 años. Pero se retraso por culpa de la pandemia. Fue una situación muy rara. La UEFA nos dio la idea para la letra del concepto de Unión. Querían unir a la gente. Ir trabajando en la demo poco a poco y descubriendo la melodía fue un trabajo muy gratificante y genial junto a Bono y The Edge”.

“No es una canción de Martin Garrix con la voz de Bono y la guitarra de The Edge. Todos hemos contribuido enormemente al resultado final, lo cual es muy emocionante y ha sido realmente una canción muy colaborativa. Hemos tratado de capturar esas sensaciones de euforia, excitación y felicidad que rodean al fútbol. Creo que, en general, la gente necesita esperanza, emoción y algo que les anime después de esta locura de año. No es normal para los seres humanos vivir a distancia y siento que todo el mundo necesita esa conexión, esa unidad”.

“We Are The People” es un himno que podemos cantar todos, no importa de dónde seamos, pero especialmente en Europa, donde el torneo centrará la atención del mundo entero. “We Are The People” quiere reflejar la positividad, la esperanza y la determinación necesarias para el éxito de cualquier equipo, además de ofrecer un sentimiento de unión que encaja con el reclamo de la UEFA EURO 2020: la Unidad. Por primera vez en la historia de la Copa EURO, el torneo se jugará en varias ciudades del continente, haciendo gala de dicha unidad en todo momento.

Escucha “We Are The People” de Martin Garrix, Bono y The Edge