La cantante Anna Dukke estrena su disco Black Honey

El sello discográfico Folc Records lanza este lunes 18 de marzo el nuevo trabajo de la cantante Anna Dukke, que lleva por título Black Honey. Se trata de un E.P de cuatro temas, que ha sido editado en una cuidadosa edición en vinilo de 7”.

Anna Dukke se fue de viaje varios meses por México y los Estados Unidos, donde visitó sitios míticos y emblemáticos, cuyos solos nombres – como la Route 66, o la Great River Road 61 – ya nos retrotraen a lugares comunes para cualquier amante de la cultura del rock and roll.

Estuvo actuando en clubes tan importantes como The Little Longhorn Saloon en Austin, o en el Bad Apple Blues Club, uno de los templos del Delta Blues, pero lo curioso es que fue en una granja de Oklahoma donde encontró la inspiración para escribir este disco.

No cabe duda de que sus influencias van desde el Gospel, Rhythm and Blues, Delta Blues y, por supuesto; Rockabilly, pero en este disco ha logrado insuflar su sello personal a todos los temas, dotando a estos géneros musicales de una frescura necesaria.

Ahora Anna Dukke se ha embarcado en una extensa gira que llevará su poderosa voz y exquisitos temas a gran parte del territorio nacional.

Puedes enterarte de todas las fechas en su web.

Escucha a Anna Dukke

Listado de temas del E.P

Cara A

33 Ball´s

Shake Your Soul

Cara B

My Lifeline

Journey to the Sky