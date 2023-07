La organización de Reggaeton Beach Festival (RBF) niega su suspensión

Ayer saltaba la noticia. El Ayuntamiento de Madrid no autorizaba la celebración de Reggaeton Beach Festival (RBF) previsto para este próximo fin de semana, del 22 y 23 de julio, en el Espacio Iberdrola Music de Villaverde debido a que no cumplía las condiciones de seguridad. Una ubicación que desde la celebración de Mad Cool y del reciente concierto de Harry Styles, no ha dejado de cosechar críticas por sus preocupantes aglomeraciones a las que se han sumado las quejas de vecinos por los ruidos

La organización del Reggaeton Beach Festival ha hecho público un comunicado al respecto:

«Ante las noticias aparecidas ayer tarde sobre la posible suspensión de los conciertos de Reggaeton Beach Festival en Madrid la dirección del festival quiere hacer públicas las siguientes manifestaciones:

Desde RBF se han adoptado todas las medidas requeridas por parte de las autoridades en relación al montaje de dicho evento y se han presentado en tiempo y forma todas las correcciones pedidas en el plan de Movilidad y todas las consideraciones solicitadas en las reuniones de seguridad y de movilidad mantenidas con el ayuntamiento y fuerzas de seguridad el lunes 17 y martes 18 de julio respectivamente, no obteniendo ningún informe desfavorable. Hasta la fecha RBF no ha recibido ninguna notificación formal por parte del Ayuntamiento, por lo que en estos momentos se mantiene la convocatoria de la celebración del festival de reggaeton más importante de España en Madrid para este fin de semana. La promotora del festival se ve en la necesidad de aclarar su compromiso con la calidad y, al mismo tiempo, manifestar su voluntad de garantizar las adecuadas condiciones y medidas técnicas y logísticas para el correcto desarrollo del festival en un recinto que cuenta con todos los permisos y todas las autorizaciones y cuya contratación se ha planteado como la opción más favorable para desarrollar este festival en la ciudad.