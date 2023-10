Como todos los miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Trusty, Ivansan, Sun Room, Nueve Desconocidos, Paco te Quiero, ANADIE y Mars Addict.

Trusty – Sangre

Trusty es miembro del trío Las Bajas Pasiones, con quienes ha publicado tres discos hasta la fecha. El pasado 6 de octubre el rapero publicó «Sangre», un sencillo en solitario aunque cuenta con la colaboración de E.Simón en el beat y Soma en la ilustración. Una canción melancólica de rap y estribillos melódicos sobre una base trap que habla de volver a casa y dejar el camino que seguías.

Ivansan – Tormenta

Ivansan es el nombre artístico de Iván Sánchez Sanmartín, nacido en Lugo y afincado en Madrid. En 2021 publicó su primer sencillo, «x casa», lanzando otros cinco temas nuevos en 2022. A principios de 2023 pasó por nuestra PlayList Emergente con «Cora de cartelera». Hoy presentamos «Tormenta», nuevo sencillo del que será su primer EP. Un tema que impulsa a encontrar la calma tras la tormenta.

Sun Room – At least I tried

Sun Room es un grupo de surf rock del sur de California. Próximamente publicarán su nuevo EP, At Last I Tried. En la canción que le da título, los californianos capturan la energía de sus sesiones de garage y sus potentes directos. Producida por Zac Carper de FIDLAR, «At least I tried» habla de enfrentar los problemas con tranquilidad y volver a levantarse tras cada caída.

Nueve Desconocidos – Siervo

Tras debutar con un disco homónimo en 2021, Nueve Desconocidos (proyecto musical de Ares Negrete) acaban de lanzar hoy mismo el álbum Toque de Ánimas. Un trabajo con temática medieval, el camino del héroe, con un sonido oscuro y a la vez épico. Poco antes vio la luz el tercer y último sencillo de adelanto, «Siervo».

Paco te Quiero – Lo que haces siempre

Paco te Quiero es un grupo de noise pop que llega desde Barcelona. En poco más de un año de vida, ya han publicado dos EPs y se han hecho con el premio al Artista Revelación por Totaaal by Subterfuge. El primer sencillo de su nuevo trabajo acaba de salir y se titula «Lo que haces siempre». Esta y otras canciones podrán escucharse el 20/10 en la Sala Vol de Barcelona, y el 25/10 en la Sala Maravillas de Madrid.

ANADIE – Dos besos

ANADIE es una joven compositora, productora y multiinstrumentista malagueña, que además cuenta con su propio estudio de grabación. Debutó en 2021 con el EP Sherezade, El Año Del Búfalo, y actualmente está preparando un nuevo trabajo que saldrá la próxima primavera. Un disco del que ya ha avanzado tres canciones, la última de ellas este tema titulado «Dos besos» con un sonido más orgánico y pop.

Mars Addict – The vast of night

Mars Addict es un grupo brasileño de punk rock formado en 2018. En 2020 publicaron su primer disco, Lamecoaster, al que siguió ese mismo año un EP titulado Unplugged Noise. Su próximo trabajo saldrá, presumiblemente, antes de final de año. En agosto lanzaron el sencillo «The vast of the night», inspirado en una película del mismo título estrenada en 2019.