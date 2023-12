Como cada miércoles, acudimos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de ok Daniel, Mirage, Jandry Palms, Estructuras Flan, Dizzy at Public Places, Cristina Len y Bre Kennedy.

ok Daniel – Fernández

ok Daniel es el proyecto solista del músico venezolano Daniel De Sousa, miembro fundador del grupo La Vida Boheme con quien ya pasó por nuestra PlayList Emergente hace unos años. Hace pocas semanas Daniel publicó el sencillo «Fernández», primer avance promocional de su EP Río Chico cuya publicación está prevista para mediados de 2024.

Mirage – Purple haze

Mirage es un grupo madrileño formado en 2021 del que te hablamos, hace ya un tiempo, en nuestra sección 7 Minutos al Día. Este verano pasaron por nuestra PlayList Emergente para presentarnos uno de sus nuevos temas. Hoy vuelven a hacerlo con «Purple haze», con una guitarra inspirada en los primeros Nirvana. La letra habla de estar atrapado en un bucle existencial.

Jandry Palms – Aquí, with me

Hace algo más de un año te presentamos, en nuestra sección 7 Minutos al Día, a la madrileña Jandry Palms con su primer álbum. Un disco, Palm Naive, que contenía únicamente canciones en inglés. Hace apenas un par de semanas Jandry lanzó un sencillo, «Aquí, with me», un tema de aires melancólicos en el que confirma, tras publicar en noviembre «Esto es el final», su apuesta por el castellano.

Estructuras Flan – En la semiinconsciencia

Tal como te comentábamos el mes pasado, Estructuras Flan, la nueva aventura de Carlos Flan (Burrito Panza) se encuentra preparando su disco de debut. Tras avanzar «Estrella Desorientada» y «Tu Mejor Poeta», Carlos presentó recientemente el tercer y último adelanto de su álbum: «En la semiinconsciencia». Una canción en la que podemos apreciar la vertiente más introspectiva y experimental de Estructuras Flan.

Dizzy at Public Places – Cannot tie u

Dizzy at Public Places es un dúo argentino de indie-rock formado en agosto de 2023. Está integrado por Alan Bartolich (vocalista y guitarrista) y Ian Erlichman (bajista). Ese mismo mes de agosto publicaron su primer sencillo, al que siguió en octubre «Yell at me». Hace escasos días publicaron este «cannot tie u» con el que apuestan por un sonido más oscuro y saturado.

Cristina Len – Ai, morena

La artista barcelonesa Cristina Len publicará próximamente su primer álbum, TMLM. Como último anticipo, acaba de publicar el sencillo «Ai, morena». Se trata de una canción que habla de romances secretos y pasiones escondidas. La producción de Bronquio le da a «Ai, morena» un aire misterioso a la vez que actual.

Bre Kennedy – Hello

Bre Kennedy es una cantante de indie pop que nos llega desde Nashville, Estados Unidos. El pasado mes de noviembre publicó su primer álbum, Scream Over Everything, con Nettwerk. Un disco en el que la norteamericana nos invita a dejar espacio a la celebración y desprendernos de las cosas que ya no nos sirven. Como sencillo de presentación, Bre Kennedy lanzó «Hello», una canción muy pegadiza.