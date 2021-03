Como cada miércoles, abrimos nuestra sección 7 Minutos al Día para ofrecerte la PlayList Emergente de la Semana. Una lista confeccionada a partir de canciones seleccionadas entre las muchas que llegan a nuestra redacción, siempre de nuevas bandas o artistas emergentes, y en general de propuestas musicales poco conocidas que buscan mayor difusión. Esta semana para nuestra PlayList Emergente hemos escogido canciones de Awakate, No Sé A Quién Matar, Valen Pinto y Tomi Maluf, Lunáticos, The Supuestos, Rothrigo y Sam Berridge.

Awakate – Vino fino

Awakate es un grupo murciano formado hace un par de años. De ellos te hablamos en una pasada PlayList Emergente con motivo de su colaboración con la rapera Jazzwoman. El pasado mes de febrero publicaron un nuevo tema titulado “Vino fino”, una canción amor con ritmos clásicos caribeños fusionados con hip hop y trap. La canción ha sido coproducida entre Sunset Studios (Murcia) y Atomic Studio (Valencia) con Mark Dasousa en la producción, y publicada por Peligro Records.

No Sé A Quién Matar – S.O.S.

No Sé A Quién Matar es un dúo formado por David Alcalá Fraile y María Benavente León. Entre sus influencias citan nombres como los de Broadcast, Death and Vanilla, Stereolab o The Beta Band. Hace unos meses publicaron con Casa Maracas una canción titulada de igual manera que te presentamos en nuestra PlayList Emergente. Ahora vuelven a ella con “S.O.S.”, su nuevo sencillo. El vídeo ha sido dirigido por Polo Menárguez y producido por Novak Films. Lo protagonizan David y María.

Valen Pinto y Tomi Maluf – El valle de papel

Valen Pinto y Tomi Maluf son dos músicos solistas argentinos que, cada uno por su cuenta, han publicado varios sencillos en los últimos meses. Ahora han unido fuerzas en esta canción titulada “El valle de papel”, grabada en Estudio Escarabajo y mezclada y masterizada en Bufanda Productora. Una canción que combina rock clásico de los 70 con indie pop actual y que surgió en un viaje de mochileros que hicieron juntos ambos artistas.

Lunáticos – Fuego y miel

Lunáticos es una formación madrileña que publicó en 2019 su primer LP, Lo Que Somos. Previsiblemente en 2021 publicarán su segundo disco, del que hasta ahora nos han adelantado un par de temas. El último salió hace pocos días y se titula “Fuego y miel”, una canción que sigue la línea de lo que va a ser el nuevo álbum con composiciones llenas de sintetizadores y guitarras distorsionadas. Si todo va bien, en mayo estarán en la sala Moby Dick presentando sus nuevas canciones.

The Supuestos – No me digas adiós (parte 1)

The Supuestos es el proyecto musical paralelo de los integrantes de la banda de punk mexicana Seis Pistos. Un proyecto que surgió durante el parón obligado a causa de la pandemia. En su primer sencillo, “No me digas adiós”, la banda reflexiona sobre lo difícil que resulta terminar una relación. La canción llega acompañada de un atractivo vídeo de animación realizado por el ilustrador Manuel Fermont.

Rothrigo – Our little house

Hace menos de un año te hablamos en nuestra sección 7 Minutos al Día de Rothrigo, un joven músico que vivía a caballo entre Madrid y Londres y que acababa de lanzar una canción autoproducida titulada “Up and away”. Desde entonces Rothrigo ha publicado, esta vez ya de manera oficial, tres sencillos adelanto del que será su primer disco, Apple Juice, previsto para el 15 de abril. El último de estos sencillos de adelanto salió hace pocos días y es este “Our little house” cuyo vídeo animado te ofrecemos hoy en nuestra PlayList Emergente.

Sam Berridge – Just how I loved you

Hace unos meses te hablamos en nuestra PlayList Emergente de Sam Berridge, músico británico afincado en Barcelona que se disponía a lanzar su primer disco. Entonces te presentábamos un primer adelanto, “Save me”. El disco, Lost & Found, vio la luz finalmente a finales del pasado año y se abre con el que fue segundo sencillo de presentación, esta estupenda y sensible canción titulada “Just how I loved you”. Con ella cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!