Como cada miércoles, es hora de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra PlayList Emergente incluye canciones de Jandry Palms, Coque Tornado, Fenna Frei, Neon Vampire, Xackal, Siesta Inuit y Museum.

Jandry Palms – I love you every time, I love you in my mind

Jandry Palms es el proyecto en solitario de la madrileña Alejandra López de la Osa. Tras años componiendo, el pasado año se decidió a preparar su primer álbum con producción de Manuel Cabezalí. En una PlayList Emergente anterior te mostramos alguno de los temas incluidos en ese primer disco, y hoy lo volvemos a hacer con su último sencillo, “I love your every time, I love you in my mind”. Una canción con letra en inglés y castellano que su autora compuso en Los Angeles y con la que cierra esta etapa antes de volver al estudio para grabar material nuevo.

Coque Tornado – La respuesta / Debes sentir la energía y vivir en el presente

Coque Tornado es un músico y compositor toledano del que te hablamos hace unos meses en nuestra PlayList Emergente de la Semana, y del que te presentamos no hace mucho su excelente disco El Toledano. Poco mas de dos meses después de publicar el álbum, Coque vuelve con nuevas canciones, en este caso algo más largas (tampoco demasiado) y elaboradas según el formato clásico de canción. Aquí tenéis el doble sencillo “La respuesta / Debes sentir la energía y vivir en el presente”, lo nuevo de Coque Tornado.

Fenna Frei – Sin miradas

Fenna Frei es el proyecto solista de la música y productora argentina Candela Cibrián. También es actriz de musicales y activista en Red Multisonora, una organización que trabaja para que las mujeres tengan igualdad de condiciones en áreas como la producción y el sonido. Su último trabajo hasta la fecha es el sencillo “Sin miradas”, una balada a piano y voz en el que su autora expresa la nostalgia que le generó la ausencia del espectáculo, y el contraste entre el calor de los aplausos y la rareza de las nuevas audiencias intangibles con sus insaciables miradas digitales.

Neon Vampire – Lorraine

Neon Vampire es un grupo gaditano surgido tras la disolución de Champagne, proyecto que publicó 3 discos de estudio entre 2005 y 2015. En esta nueva etapa se decantan por un sonido de guitarras y melodías apoyados por teclados y textos en castellano. Recientemente ha visto la luz su primer álbum, homónimo. Antes del lanzamiento del disco tuvimos oportunidad de presentaros alguno de sus adelantos en nuestra PlayList Emergente, y hoy incluimos otro de los temas que aparecen en Neon Vampire, una pegadiza canción titulada “Lorraine” que nos recuerda bastante a The Cars o Cheap Trick.

Xackal – Bellezza

En una PlayList Emergente del pasado mes de octubre te hablamos de Xackal, proyecto personal y paralelo de Nano de Lis, miembro del dúo de música electrónica Heitt. Entonces te presentamos la canción con la que debutaba en solitario. Hoy os mostramos otro nuevo tema de Xackal, “Bellezza”, una canción delicada y atmosférica en la que cuenta con la colaboración de Ruth Abramowicz. El vídeo, rodado en blanco y negro y editado el mismo día, busca recuperar la fotografía del cine de Fellini, Kurosawa o Bergman. Las evocadoras imágenes de un día lluvioso casan a la perfección con la sensibilidad de la canción.

Siesta Inuit – Nuestro espacio silente

Siesta Inuit es el proyecto musical de Nathaniel Palacios, a quien venimos siguiendo desde 2016 cuando te hablamos de él por primera vez en nuestra sección 7 Minutos al Día. Ayer mismo salió su segundo disco, Namasté, que ya puedes escuchar en plataformas de streaming. Junto con el lanzamiento del disco se desveló también el vídeo de uno de los temas que forman parte del mismo, “Nuestro espacio silente”. Se trata de un lyric video que forma parte de una serie de vídeo similares con los que irán presentando uno a uno las canciones de Namasté.

Museum – Phase 7. Schizo

La actriz, modelo y poetisa Berta Vázquez (alias Birtukan) y el productor, compositor y director escénico Afkar han cruzado sus trayectorias bajo el nombre artístico de Museum. Este nuevo proyecto conjunto debuta con un álbum titulado A Year Without You, una obra ambiental y conceptual (este año perdido de muchas vidas) que en lo musical nos ofrece hip hop y synth pop, ritmos energéticos y arreglos orquestales. Para dar a conocer su primer disco Museum han escogido “Phase 7. Schizo”, la pieza más luminosa del disco. A ritmo de downbeat, evoluciona en intensidad y detalles para reflejar la huida de la protagonista por un delirio de fiesta y escape.