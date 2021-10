Nace un nuevo sello discográfico, Magic in the Air Records

En estos tiempos inciertos para el mundo de la música, hay gente que se atreve con iniciativas como crear un nuevo sello discográfico. Es el caso de Magic in the Air Records, fundado desde la agencia de comunicación musical Fever! Productions. Una aventura capitaneada por Eneida Fever y Pablo Luna Chao para la cual se han aliado con el sello Hidden Track. Desde Muzikalia les deseamos suerte en esta nueva singladura.

La primera referencia de Magic in the Air Records es el nuevo sencillo de Chico Jorge, el proyecto en solitario del guitarrista Jordi Bastida. Tras publicar en junio su primer EP, lanzamiento del que te informamos en su momento, ahora vuelve con un nuevo single más crudo y directo, “Revolución en 32 versos”.

Chico Jorge estará presentando este y otros temas el próximo 21 de octubre en la sala Laut de Barcelona, dentro del ciclo Tomorrow Never Knows organizado por la promotora Houston Party. Las entradas ya pueden adquirirse en este enlace.

El 29 de octubre llegará la segunda referencia de Magic in the Air Records, “Cap a la llum”, el primer adelanto del que será nuevo álbum de la banda mallorquina Salvatge Cor, otro de los fichajes del nuevo sello. Posteriormente, ya en 2022, Majo D’Souza, cantautora folk inglesa-uruguaya residente en Sant Cugat, se estrenará también en Magic in the Air con su nuevo lanzamiento.

