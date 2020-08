Amaia estrena dos canciones inéditas

Este verano raruno que nos atenaza no está siendo muy extenso y grato en novedades musicales. Al menos para quien esto suscribe. Parece que en hasta en la creatividad hay un eterno confinamiento unido a una sofocante nueva normalidad compositiva. A la espera de que el otoño nos despierte del letargo dichoso con el esperado nuevo disco de The Cure, y –ojalá– alguna sorpresa grata para animar el patio, pues todo está siendo de un cringe que tira para atrás. Por eso que una artista que escasea tanto en noticias como Amaia Romero saque dos canciones nuevas es, por lo menos, algo para despertar la modorra en esta canícula agobiante. Aunque ella dice que no son nuevas, que las ha cantado en la gira y tal, pero quien esto suscribe no ha ido a ni un solo concierto (su parada y fonda en Sevilla estaba prevista para primavera y, bueno, ya se imaginan…), y, por tanto, las he escuchado con oído neonato.

Por tanto, aquí tenemos desde hoy estos dos temas. Llevan por título “Cosas interesantes que decir” y “La victoria”, y no se encuentran en el Pero No Pasa Nada (Universal, 2019). Así que vamos a escudriñarlos y daros un poquito de salseo del bueno, que hace faltica.

¿CÓMO SUENAN ESOS TEMAS?

“Cosas interesantes que decir” comienza con un ritmo de batería acompañado de riff sonido hawaiano, pero cambia el golpe conforme se adentra. Una canción que suena a los primeros Aerolíneas Federales, inclusive letra algo canalloide, infantil y gamberrota. Con la diferencia que la de Pamplona canta de maravilla y las de Vigo entonaban de aquella manera; eso sí, a pop-punk no les ganaba nadie. Amaia eleva su voz, su tono para adentrarnos en un tema frescote, con un final que lleva a El lago artificial de Mecano.

El otro que presenta, “La Victoria”, da primeros sones como de góspel, aunque sólo es eso, el principio; luego entronca en una suerte de tributo a La Oreja de Van Gogh, con la voz de la Romero un poco más apagada.

En fin, pop sin estridencias que sigue un poco la línea de Pero No Pasa Nada . Suponemos que no será el camino escogido para la “nueva Amaia” pues, según ella misma, promete un cambio radical en lo que será su nuevo disco que, ¿Quién sabe? Puede estar a punto de caer. Esto del cambio radical lo dice ella, ¿en?, no me apedreen.