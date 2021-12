Lady Ma Belle miran a “Los 80” con su nuevo single

Lady Ma Belle es un grupo murciano del que ya te hablamos hace unos años en nuestra PlayList Emergente de la Semana. Tras varios cambios en la formación, ahora sus integrantes son Nono Ayuso (teclista), Juanjo Molina (batería) y Roberto Abellán (guitarra) que se han unido a Félix Pérez (vocalista). Además también le han dado un giro a su estilo, que se ha vuelto más electrónico, luminoso y bailable, más fresco, sin perder su esencia de indie pop. Todos estos cambios en la banda se verán reflejados en su nuevo trabajo: en los primeros meses de 2022 Lady Ma Belle publicarán su nuevo álbum, Cara C.

De momento, como adelanto, el grupo publican un sencillo titulado “Los 80”. Una potente canción de festivo indie-pop electrónico en la que hacen su personal homenaje a aquella época dorada, entre otras cosas, para la mejor música española. Un ejercicio de feliz nostalgia repleto de guiños y referencias a aquella época, con un ritmo alegre y pegadizo, destellantes sintetizadores y un estribillo de delicioso y contagioso pop.

Todo un himno que -como desvela Félix Pérez– tiene una más que evidente inspiración: “Mis hermanos eran algo mayores y me crie en una cuna escuchando a Los Secretos, Madonna, Mecano, etc. y viendo como ellos se iban a aquellas fiestas de la Coca-Cola con lentejuelas y colores. La época dorada está reflejada en esta canción con la que queremos que la gente baile y salga de este letargo de pandemia”. La canción ha sido compuesta por Lady Ma Belle con producción de Raúl de Lara (Second, Varry Brava, Nunatak, etc.), en los estudios Arde el Arte de Murcia.

A continuación puedes escuchar “Los 80”, lo nuevo de Lady Ma Belle.

Compra “Los 80”:

iTunes: https://apple.co/3Cwueku

Amazon Music: https://amzn.to/3DyARnK