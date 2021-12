Mad Cool cierra su cartel con Jack White, Stormzy, Two Door Cinema Club y más

Mad Cool continúa completa el cartel de su próxima edición. Tras un primer avance en el que conocimos que el miércoles 6 de julio podríamos disfrutar de los conciertos de Metallica, Twenty One Pilots y Placebo, junto a quienes estarán artistas como Carly Rae Jepsen, Wolf Alice, Yungblud o The Levitants entre otros. El jueves 7 Imagine Dragons y The Killers se unirán a Deftones, St. Vincent, Foals, Sigrid o Viva Belgrado. Mientras que el viernes 8 Muse y Faith No More atronarán junto a Alt-J, The War On Drugs, Jamie Cullum y Parcels, para terminar el sábado 9 con Kings Of Leon, Pixies, Royal Blood, Zara Larsson, Leon Bridges, Princess Nokia y más.

A estos se unieron nuevos nombres: Florence + The Machine, Queens Of The Stone Age, Haim, Glass Animals, Nathy Peluso, Chvrches, Flume, Natos y Waor.

Ahora llega una nueva tanda de artistas con la que Mad Cool cierra su cartel. Once nuevos artistas que sumar a los ya confirmados: Jack White, Stormzy, London Grammar, Guitarricadelafuente, Two Door Cinema Club, Local Natives, Alec Benjamin, Mura Masa, Alfie Templeman, Modest Mouse y Folamour. Con estas nuevas bandas Mad Cool Festival completa el cartel de 2022 a falta de las bandas ganadoras de Mad Cool Talent by Vibra Mahou 2021 y 2022.

Quinto día para Mad Cool

Como ya se anunció el pasado octubre, el festival añade un día más para celebrar su quinto aniversario, serán los días 6, 7, 8, 9 y 10 de julio de 2022 y para todas aquellas personas que mantuvieron su abono durante estos tiempos difíciles, el domingo sigue teniendo un precio especial para los tickets de acceso general (ver quien se puede beneficiar aquí).

Entradas para Mad Cool 2022

Todas las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 serán válidas para asistir a Mad Cool Festival 2022. La venta de tickets está ya activada a través de su página web.