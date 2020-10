Las mejores canciones de la década de los 80 (2 de 5)

Seguimos en Muzikalia con nuestra lista de las mejores canciones de la década de los 80. Tras desvelar los puestos 81-100 ayer lunes, hoy vamos con las canciones que ocupan las posiciones de la 61 a la 80.

80. Chris Isaak – Blue Hotel (1986)

Más allá de su apariencia de versión elegante de Elvis y una voz a lo Roy Orbison hecha para derretir los corazones del sexo opuesto, había un excelente compositor de canciones que supo traer a los ochenta las excelencias del rock and roll primigenio, rubricando una serie de álbumes y canciones absolutamente memorables, de los que esta fotografía en blanco y negro de noches solitarias en hoteles perdidos podría ser el paradigma perfecto.

Juanjo Frontera

79. 091 – ¿Qué fue del siglo XX? (1989)

El eco de aquellas preguntas sigue nítido en nuestro presente, donde algunas respuestas van llegando en forma de repetición cíclica de la historia. Todo envuelto en una de las descargas más celebradas de Los Cero, tanto en estudio como en directo. José Ignacio Lapido explotaba definitivamente como uno de los mejores compositores de este país.

Chema Domínguez

78. Zombies – Groenlandia (1980)

El talento musical de Bernardo Bonezzi empezó a brillar desde su primera adolescencia. Escribió “Groenlandia” con 13 años, una canción que dio a conocer a una formación, Zombies, que apabullaba por su juventud, su descaro pop, y también por sus bailecitos en los vídeos. “Groenlandia” les lanzó a una fama efímera, y es el tema por el que siempre serán recordados.

Fidel Oltra

77. Visage – Fade to grey (1980)

El himno que acabó por fijar la estética de los nuevos románticos era una pieza que rezumaba glamour y sofisticación a partes iguales. Una sugerente voz en francés acompañaba a la voz de Steve Strange sobre una pegadiza melodía en clave de synthpop: poco margen para el error.

Álvaro de Benito

76. Violent Femmes – Blister in the Sun (1983)

Violent Femmes consiguen irradiar energía punk estando en el chasis. El frenético bajo acústico, las acertadas voces y la batería minimalista, hacen de su sonido uno de los más distintivos de los 80.

Paco Mayoral

75. The Stranglers – Always the Sun (1986)

La joya de Dreamtime (1986) y una de las más icónicas composiciones de los británicos The Stranglers es esta canción inmortal. Ellos son paradigma del postpunk, pero a medidados de los 80 le dieron a la new wave que daba gusto. Esta canción vitalista y melancólica está, por derecho propio, entre sus temas más recordados junto a “Golden Brown”, “Peaches” o “No More Heroes”.

Amaia Prados

74. The Specials – Ghost town (1981)

De una Inglaterra asolada por el envilecido thatcherismo y su neoliberalismo, los The Specials crearon este hit de altos vuelos que llego al numero 1 de los charts británicos. Del laboratorio mágico de esta multirracial banda liderada por las visionarías mentes de Jerry Dummers y Terry Hall se facturó a principios de los 80 esta “Ghost Town” que bebía del punk y de los sound systems jamaicanos que atronaban en las calles que olían a polvera. Ellos crearon su propio estilo, el Two-Tone, y dejaron para la posteridad este alegato maestro en contra de las injusticias sociales. “Do you remember the good old days before the ghost town?”

Luis Moner

73. The Human League – Don’t you want me (1981)

Tras dos intentos fallidos y una restructuración de los componentes del grupo por fin llegó el éxito masivo de Philip Oakey y cía en 1981 con el álbum Dare donde se encuentra esta archiconocida canción fiel representante de una época: new wave llena de sintetizadores y estribillo inmortal. ¿Había algo más moderno?

Carlos Artero

72. The Chameleons – Up the down escalator (1983)

The Chameleons tuvieron tres años gloriosos entre 1983 y 1986. Debutar con un disco prácticamente perfecto como Script of the Bridge no está al alcance de muchas bandas, a pesar de lo cual los de Manchester se mantuvieron en un discreto segundo plano, injusto para su talento, en comparación con otras bandas con similares propuestas. El inicio de esta “Up the down escalator” saldría en una hipotética Enciclopedia de la Música al lado de “guitarras atmosféricas de los 80”.

Fidel Oltra

71. Talk Talk – It’s my life (1984)

Cuando Talk Talk publicaron “It’s my life” como single de su segundo disco del mismo título, se acompañó de un mítico videoclip en el que el director Tim Pope hacía crítica de los vídeos en los que las bandas hacen playback sobre imágenes en movimiento. EMI no tragó y pidió una versión más “estándar” para colocar fácilmente en los medios, y Pope entregó la (especie de) parodia que acompaña a este texto: una croma con el vídeo original proyectado y la banda haciendo un penoso y divertido playback. Zas en todos los morros.

Raquel García

70. Motörhead – Ace of spades (1980)

“Ace of Spades” es un kamikaze desbocado de hard-metal-punk-roll que te explota en la cara. Pocas canciones poseen ese latigazo permanente de intenso caos enloquecido de principio a fin. Lemmy y los suyos construían un himno para Mötorhead, la banda más heavy que tuvo el punk o la más punk que tuvo el heavy.

Raúl del Olmo

69. Derribos Arias – Branquias bajo el agua (1982)

Una canción imposible de entender por surrealista, pero eso es lo que la hace grande. Aún hoy conserva su impronta; ni las décadas la hace antigua.

Toño Martín

68. China Crisis – Wishful thinking (1983)

China Crisis salieron de la misma escena musical que dio grupos como OMD, Echo & The Bunnymen o A Flock of Seagulls. Aunque en sus inicios caminaron por similares derroteros, entre la electrónica y el post punk, pronto cambiaron su sonido por otro más sofisticado y sensible. Buena muestra de su evolución es esta elegante balada incluida en su segundo álbum, Working With Fire And Steel (1983).

Pablo Almendros

67. Siouxsie & The Banshees – Happy house (1980)

Esta canción no solo abría su tercer álbum, Kaleidoscope (Polydor 1980) también significaba el comienzo de una nueva etapa en la banda. Tanto por la “huida” de dos de sus miembros originales como por un nuevo sonido, en el que se daba más protagonismo a las cajas de ritmos y sintetizadores. Y es que Siouxsie y los suyos fueron “ochentas” antes de los 80s.

Fernando del Río

66. Public Enemy – Fight the power (1989)

Con un ritmo hipnotizador y un mensaje revolucionario, este himno atemporal no ha perdido ni un ápice de su poder. Este mismo año se ha reeditado en el seno de las manifestaciones Black Lives Matter. Creada como banda sonora para la película Do The Right Thing de Spike Lee y publicada como sencillo en 1989, Public Enemy nos mostró la intensidad y la fuerza que tiene el rap para cambiar el mundo.

Víctor Terrazas

65. Nirvana – About a girl (1989)

La década de los 80 finalizó musicalmente hablando cuando tres jóvenes inadaptados de la América rural desbancaron del número uno de la lista de mejores álbumes a Michael Jackson. Nadie pudo prever el impacto que la banda liderada por Kurt Cobain alcanzaría con la publicación de Nevermind, por mucho que en su disco de debut, Bleach, se podía adivinar el potencial de una banda capaz de crear temas tan contundentes como “School” o “Negative Creep”. Entre todas las canciones destacaba “About a girl”, que con su estilo más “pop” nos mostraba que Nirvana no solo era grunge. La canción alcanzaría todo su esplendor en la versión acústica del álbum MTV Unplugged in New York.

Edu Puig

64. Morrissey – Everyday is like Sunday (1988)

No solo es una de las mejores canciones de la década de los 80, sino que es una de las mejores canciones de Morrissey. Escrita por el productor Stephen Street y siguiendo la misma deriva de los últimos tiempos de The Smiths (ojo, sin la magia de Johnny Marr), el de Manchester consiguió emocionarnos con una canción tan melancólica y eterna como muchos de los himnos de su antigua banda. Han pasado 32 años desde su edición y ese crescendo inicial sigue poniéndonos la piel de gallina.

Manuel Pinazo

63. Lloyd Cole & The Commotins – Jennifer she said (1987)

En plena expansión, cual pandemia cualquiera, del sonido sintético y las producciones en serie, el último disco de uno de los músicos más completos de su generación apostaba a ganador con esta redefinición del pop clásico con guitarras acústicas, violines y una melodía impecable que olía a atemporalidad. Después vendrían los vaivenes de la industria y el injusto ostracismo de un grande que, sin embargo, nunca conmovió de nuevo a estos niveles.

JJ Caballero

62. La Dama Se Esconde – La tierra de los sueños (1987)

Nacidos de las cenizas de los oscuros Agrimensor K, La Dama Se Esconde fueron una de las perlas del pop nacional ochentero y de principios de los 90. Su tercer trabajo, La tierra de los sueños (1987), fue el más exitoso de su carrera gracias a canciones como la que le dada título. Una melódica pieza que muchos emparentaban a los The Cure de la época y una excusa perfecta que os damos para volver a recuperar su discografía.

Manuel Pinazo

61. Kraftwerk – Computerworld (1981)

En los 70 sentaron muchas de las bases de la música electrónica actual, pero es en los 80 cuando su música se populariza de verdad, gracias a canciones tan descaradamente pop como “Computer World”. Shut up and dance.

Edu Cornejo

