Led Zeppelin editan single para celebrar los 50 años de III

Llega el 50 aniversario de Led Zeppelin III. Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones publicaron en Estados Unidos “Led Zeppelin III” hace 50 años. El tercer álbum del grupo británico en menos de dos años alcanzó el número uno en Reino Unido y EEUU, inaugurando una trayectoria comercial que le llevaría a vender más de 13 millones de copias en todo el mundo. Además de estos logros, el disco aportó una evolución en la carrera de Led Zeppelin, compaginando su granítico sonido de locomotora rock con un acercamiento más acústico-folk en canciones como “That’s The Way”, “Tangerine” o “Bron-Y-Aur-Stomp”.

Para celebrar este 50 aniversario el grupo reeditará la versión japonesa del único single del disco, “Inmigrant song”. El vinilo 7″ incluye la cara B “Hey, Hey, What Can I Do” y se publicará el 15 de junio del 2021 en edición limitada.

“Inmigrant song” fue Top 20 en Estados Unidos y se convirtió en uno de los grandes clásicos del grupo. Actualmente es la segunda canción más escuchada de Led Zeppelin en las plataformas de streaming y ha aumentado su popularidad entre el púbico joven gracias a su inclusión en bandas sonoras como las de Thor: Ragnarok o School of Rock.

La canción, y su referencia a la mitología Norse, surgió del concierto que Led Zeppelin ofreció en Reikiavik (Islandia) el 22 de junio de 1970.

Jimmy Page y Robert Plant compusieron el disco en Bron-Yr-Aur, una cabaña galesa del siglo XVIII sin agua ni electricidad que entraría a formar parte de la leyenda de Led Zeppelin. El grupo grabó el disco en los Olympic Studios de Londres con el ingeniero Andy Johns. Tras estas grabaciones, Page se llevó las cintas a los Ardent Studios de Memphis para hacer el corte del vinilo.

Además de por la música, el disco es conocido por su innovadora portada. Cuando el álbum se publicó en su edición original en vinilo, incluía una carpeta doble diseñada por Jimmy Page y por el artista multi-media Zacron (Richard Drew), al que Page conoció a comienzos de los 60 cuando ambos asistían al Kingston College of Art. Para este diseño Zacron creó una surrealista colección de imágenes (pájaros, aviones, mariposas). Detrás de la portada colocó un disco giratorio con más imágenes, incluyendo fotos de los cuatro miembros de la banda. Cuando el disco se giraba a mano, aparecían diferentes imágenes en las aberturas para crear una experiencia visual interactiva.

Led Zeppelin III

Side 1

1. Immigrant Song

2. Friends

3. Celebration Day

4. Since I’ve Been Loving You

5. Out On The Tiles

Side 2

1. Gallows Pole

2. Tangerine

3. That’s The Way

4. Bron-Y-Aur Stomp

5. Hats Off To (Roy) Harper