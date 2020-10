The Kills lanzan un disco de rarezas y caras B

The Kills han compilado una carrera extraordinaria que abarca caras B y un álbum de rarezas titulado Little Bastards que se lanzará en Domino el 11 de diciembre de 2020. Las canciones se remontan a los primeros sencillos de 7 pulgadas de la banda en 2002 hasta 2009. Todo el material ha sido recientemente remasterizado para su lanzamiento en 2 x LP, CD y Digital y es la primera impresión de vinilo para algunas de estas canciones.

La compilación incluye la demo inédita y nunca antes escuchada “Raise Me” de la era Midnight Boom de 2008-2009. Alison Mosshart y Jamie Hince produjeron y dirigieron un sorprendente nuevo video para la canción recientemente excavada.

Little Bastards de The Kills está disponible en formato digital y en CD y LP. El LP doble de lujo viene en vinilo amarillo neón y está alojado en una chaqueta plegable con mangas interiores impresas. Habrá un número extremadamente limitado de ediciones especiales. Pre-venta aquí.

Otros temas destacados del LP incluyen “I Call It Art” de la compilación de covers de Monsieur Gainsbourg Revisited, el brillante bonus track digital de Midnight Boom “Night Train”, una interpretación deslumbrante de “Love Is A Deserter” de una sesión de radio XFM y un puñado de clásicos americanos interpretadas con el tipo de entrega contundente por la que son famosos:“Forty Four” de Howlin ‘Wolf, “I Put A Spell on You” de Screamin’ Jay Hawkins y “Sugar Baby” de Dock Boggs.