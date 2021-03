Libro: Política en Escala de Do, de Víctor Terrazas (Libros.com)

El ganador del Premio Nobel de Literatura Thomas Mann, en su novela La Montaña Mágica, pone en boca de uno de sus protagonistas la frase “No hay no política, todo es política”. Una frase que desde entonces ha quedado ligada al aclamado autor de obras como Los Buddenbrook o Muerte en Venecia, además de la anteriormente mencionada. Víctor Terrazas, colaborador de Muzikalia y en otras publicaciones como Ruta66, parece pensar igual. Al menos mostró interés por la política desde muy joven, decantándose en su formación académica por las Ciencias Políticas, y por el activismo en general en su vida diaria. Apasionado también por la música, descubrió que muchas canciones contenían mensajes, a veces muy directos y otras más ocultos, relacionados con la política o, al menos, con una determinada visión del mundo que podríamos considerar, al estilo de Thomas Mann, como política.

Durante su estancia en la Universidad, Víctor plasmó en diversos ensayos y trabajos esa conexión entre música y política que iba descubriendo en algunas de sus canciones y grupos favoritos. Finalmente, como antesala a una tesis doctoral que se encuentra realizando, ha publicado Política en Escala de Do, un ensayo en el que plasma, con abundantes referencias tanto populares como académicas, esa relación entre política y música. Su tesis, parece ser, es que la política es una forma de estar en el mundo, a la que la creación cultural tiene muy complicado ser ajena. Entonces cada obra artística, también las canciones, reflejarían una visión del mundo particular y con un posicionamiento político, algo que queda claro si asumimos como cierta la idea de que no tomar partido es también una forma de tomar partido.

El ensayo, tras una introducción de gran interés sociológico pero que quizás puede resultar algo densa para un profano, se organiza en tres partes principales, cada una de ellas dedicada a un género musical: el blues, el rock y el punk. Así, repasa toda una historia de posicionamiento ideológico, a favor o – principalmente – en contra del poder dominante, que abarca desde “Strange fruit”, en 1939, hasta el punk de la segunda mitad de los 70 con canciones como “God save the Queen” de Sex Pistols o “White riot” de The Clash como ejemplos más conocidos. Apoyándose de manera muy concienzuda en hechos históricos, relatos sociológicos y, sobre todo, en las letras de las canciones, Víctor desgrana los principales movimientos sociales de ese periodo relacionándolos con los tres géneros anteriormente mencionados. Para ello, como hemos comentado, echa mano de ciertas canciones con mucha carga social, presentando la letra original y la traducción al castellano. Al mismo tiempo, y quizás eso sea lo más interesante del libro, las relaciona de manera muy acertada y documentada con el entorno social que las vio nacer. Así, el blues se explica a través de la dominación blanca sobre la población negra en los Estados Unidos, y también por la situación vivida con la Gran Depresión, a través de canciones de Leadbelly, Big Bill Broonzy o J.B. Lenoir. El rock, por su parte, toma el relevo tras la II Guerra Mundial como portavoz musical de la revolución cultural juvenil, de la lucha por los derechos civiles, y desde luego de las protestas contra la Guerra de Vietnam. El rock, eso sí, entendido de una manera muy amplia que engloba tanto el folk del primer Bob Dylan como el soul comprometido de Sam Cooke o Nina Simone, además de canciones básicas para entender el rock como vehículo de protesta social como “Fortunate son”, de Creedence Clearwater Revival.

El libro incluye, además, un capítulo específico dedicado a la canción protesta en España, sobre todo en el tardofranquismo, con referencias a otros lugares como Latinoamérica, Francia o los propios Estados Unidos. Las canciones protagonistas de esta sección, sin embargo, pertenecen a referentes tan señalados como Paco Ibáñez, Raimon o Aute. Con ellas sonando de fondo, Víctor realizada una detallada crónica de aquellos años oscuros pero en los no se perdía la esperanza en un cambio profundo.

Política en Escala de Do es un libro que puede leerse desde dos puntos de vista. En una lectura más superficial, podemos disfrutar de la relación entre política y música con ejemplos bien conocidos y otros que no lo son tanto. A un nivel más profundo, sin embargo, podemos encontrar el verdadero valor añadido que nos ofrece Víctor Terrazas con este primer libro: un análisis excelentemente documentado y detallado, con multitud de referencias bibliográficas, hecho por un estudioso y apasionado de la Política en mayúsculas, de la Política como ciencia y por tanto digna de ser analizada y relacionada, de la manera más objetiva posible – es difícil no posicionarse en determinados contextos – con los hechos culturales propios de cada época.

Puedes adquirir Política en Escala de Do, de Víctor Terrazas, en este enlace.

Y si quieres escuchar las canciones de las que se habla en el libro, y algunas más, lo puedes hacer en esta playList de Spotify confeccionada por el propio autor a la que se puede acceder desde un código QR incluido en el libro.