Libro: The Velvet Underground, etc. de Rafa Cervera (Libros Cúpula)

Da igual las veces que hayas escuchado a The Velvet Underground, los libros que hayas leído sobre ellos o los documentales que hayas visto; siempre es un gusto revisitarles, y más junto a alguien como Rafa Cervera. No ha debido ser fácil enfrentarse a un tótem sin el que la música contemporánea sería muy distinta a todo lo que conocemos. Lo suyo fue una verdadera revolución artística que desafió las convenciones musicales y culturales de su época, siendo capaces de adelantarse en el tiempo a sus contemporáneos y sentando las bases a la hora de concebir y trastocar el arte sonoro, dejando la puerta abierta a estilos posteriores como el punk, la new wave o el rock alternativo.

Este The Velvet Underground, etc. El grupo que pervirtió la música rock no solo indaga en esa capacidad única que les erigió como un faro de la contracultura y una voz disidente que resonaría en futuras generaciones, también es un excelente vehículo para entender cómo esa curiosa mezcla de talentos y personalidades alumbró ese discurso subversivo que contenía una amalgama única de arreglos experimentales, letras provocativas sobre desesperanza, alienación o desenfreno, y una estética transgresora que se extendía más allá de lo meramente musical.

Prologado por Ana Curra (Pegamoides, Parálisis Permanente) quien sitúa a Lou Reed como el padre, a Iggy Pop como el hijo y a Bowie como el Espíritu Santo en el dogma de su particular Santísima Trinidad, el libro se divide en cinco partes en las que como apunta su autor, accederemos a su universo y podremos comprenderlo en toda su amplitud. Nos adentraremos en la biografía de cada uno de los protagonistas, los proyectos posteriores y trabajos en solitario. El background y las motivaciones no solo de Lewis Allan Reed, John Davies Cale, Holmes Sterling Morrison Jr, Maureen Ann Tucker, Chista Päffgen (Nico) o Andrew Warhola; sino también de buena parte de todos los personajes que orbitaban a su alrededor en lugares como The Factory, como Gerard Malanga, Edie Sedgwick, Paul Morrissey, etc.

Indagaremos en la discografía y su evolución, esa que podríamos diferenciar con John Cale en la banda o fuera de ella. Ya saben, una primera etapa en la que desafiaban las concepciones habituales de armonía y estructura musical introduciendo elementos de ruido, disonancia y distorsión, o una final más melódica. Y así, hasta conocer cómo se fraguó la progresiva autodestrución de The Velvet Underground, ya con el aún hoy repudiado Doug Yule al mando, quien terminaría como marioneta en manos de Steve Sesnick, su mánager y despiadado empresario que continuó estrujando esa sagrada nomenclatura incluso con Lou Reed fuera de ella.

Tiene igualmente peso todo lo que pasó después de ese agosto de 1970 con el abandono de Reed, quien terminaría conquistando a público y crítica con el apoyo de David Bowie y Mick Ronson en Transformer (1972). Las aventuras de cada uno de ellos, las producciones y los discos de Cale o Nico o el éxito en diferido de la formación, ese que terminó produciendo una serie de encuentros y desencuentros, que incluso alumbraron una celebrada pero breve gira.

El periodista valenciano puede presumir no solo de ser uno de los pocos que ha entrevistado a todos los miembros originales de la formación y a buena parte de su entorno, de haber publicado un buen número de artículos sobre ellos en los últimos cuarenta años, o de ese mítico libro sobre Lou Reed lanzado en 1994 por Cátedra que reivindicamos no hace mucho. Con esta nueva entrega nos regala la mejor y más completa obra sobre el grupo neoyorkino editada en español hasta la fecha. Cuatrocientas páginas llenas de detalles y referencias, que conforman una impecable guía a la que volver una y otra vez.

Puedes comprar The Velvet Underground, etc de Rafa Cervera (Libros Cúpula) en la web de su editorial.