Al inicio del cuarto disco de Melissa Jefferson aka Lizzo nos dice, en “The Sign”, si la hemos echado de menos, y que ha estado en casa desde el 2020 bailando twerking y cocinando muffins. Sí, más de uno la hemos echado de menos, e imposible no quererla a esta mujer que ahora está de rabiosa actualidad gracias a sus nominaciones a los Grammy -entre ellos a esa maravilla de canción que es “About Damn Time”-, y a un documental sobre su vida que ha producido HBO y que se titula Love Lizzo.

Special (Nice Life/Atlantic, 2022) son ráfagas de sonidos bombásticos, lleno de hits en potencia, y la demostración de que esta artista sigue de cerca a las grandes divas del R&B. Quizás este cancionero no esté a la altura de su anterior disco, el excelente Cuz I Love You, pero sigo pensando que la de Detroit es un ciclón.

A las canciones me remito: “Grrrls” utiliza con brillantez un sample del “Girls” de Beastie Boys para urdir una melodía que centellea con unas rimas de liberación sexual, ritmo hiphopero, y uno de esos estribillos a prueba de bombas. “To Be Loved” es un monumento al pop negro que te hace bailar, aunque seas el más soso de la fiesta, y seguidamente “I Love You Bitch” es una celebración del amor y al deleite de la vida.

En el medio tempo a ritmo de soul “Special” narra lo atribulada que puede llegar a ser la fama (“Fame is pretty new, but I’ve been used to people judgin’ me”), y lo difícil que es llegar a los más alto ajena a los estándares de belleza. Los arreglos de cuerda sobrevuelan en “Break Up Twice”, con otro sample muy bien encajado en la dinámica del tema como son los fragmentos de “Private Number” de William Bell y Booker T. James, y suena como una balada de Adele, y la libertad sexual y de género vuelve a estar presenta en “Everybody’s Gay” sonando muy The Jackson 5. No hay duda alguna, Lizzo es una fuckin bitch.

