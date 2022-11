Bunbury – Flamingos XX Aniversario (Warner Music)

Continúan las amplias y completas reediciones de los trabajos más significativos en la carrera de Bunbury. Al igual que ocurrió con Pequeño XX Aniversario (2019) hace ya tres años, llega ahora una portentosa edición del que fuera su tercer disco, Flamingos (2022), que podríamos calificar como el espaldarazo definitivo a su carrera en solitario.

La separación de Héroes del Silencio fue difícil de procesar para el gran público, al igual que el largo y duro camino recorrido para construir una identidad reconocible. Radical Sonora (1997) supuso una catártica ruptura con todo lo conocido hasta entonces, pero no funcionó como se esperaba. Fue un éxito de ventas, sí, pero para gran parte de su público costó digerir escuchar la voz de Enrique encima de bases entre lo industrial, lo electrónico y las influencias árabes. Recordemos que estábamos en 1997, año de la consolidación del big beat con la publicación de aquél Fat Of The Land de Prodigy o el Dig Your Own Hole de The Chemical Brothers. También debutaban Daft Punk, U2 y Bowie abrazaban la pista de baile, Radiohead introducían electrónica en Ok Computer o Björk nos cautivaba con Homogenic.

Fue ya con Pequeño (1999) cuando Bunbury parece dar con la tecla apropiada, encontrando la inspiración en la música latinoamericana y mediterránea y construyendo un discurso propio y personal, que no solo marcaba un punto de inflexión en su trayectoria dejando atrás la experimentación electrónica -a la que volvería puntualmente-, sino que abría una puerta que siguió entornándose en el interesante Flamingos (2022).

Empezaba un nuevo camino con un largo trecho aún por recorrer, que terminó de asentarse en esta tercera entrega. Flamingos (2022) contenía todo lo que había empezado a aflorar en Pequeño (1999), pero además ampliaba miras con la compañía de su por entonces solvente banda, el Huracán Ambulante, y la participación de invitados de excepción como Jaime Urrutia de Gabinete Caligari, Quimi Portet, Shuarma de Elefantes, Carlos Ann, Kepa Junkera, Adrià Puntí o Pedro Andreu, batería de Héroes del Silencio, entre muchos otros. Volvía a suponer un paso adelante en lo que a producción se refiere y dio un espaldarazo a su popularidad al otro lado del charco con importantes conciertos en EEUU, México y Argentina.

El álbum, con un tono conceptual pugilístico y la figura del maño Perico Fernandez sobrevolando, se abría con una nueva parada en el rock de guitarras («El club de los imposibles») y contenía uno de sus sencillos más populares y celebrados, la genial «Lady Blue» que arrancando con cierto poso electrónico viajaba hacia el pop más deudor de Bowie. Imperdibles también momentos como las cabalgadas de «Sí», la polvorienta «Contar contigo», la frágil y sentida «San Cosme y San Damián», el toque tabernero de «No se fíe» junto a Urrutia o uno de los cierres más redondos de todas sus entregas como solista, la apasionada nana fronteriza «… Y al final».

Flamingos XX Aniversario nos ofrece la visión completa de esta época, primero con la inclusión de dos conciertos complementarios de la gira ‘Una cita en Flamingos’; uno recogido el 5 octubre 2002 en la Plaza del Pilar de Zaragoza y el otro el 20 diciembre 2002 en el Palacio de Congresos de Madrid. Una buena forma de calibrar el estado de forma de su portentoso grupo y de escuchar en vivo canciones tanto del LP, como de los dos previos, aparte de las covers de «Apuesta por el rock and roll» (Más Birras) y la maravillosa «Aunque no sea conmigo» (Celso Piña), rescatando también «Iberia sumergida» y «La chispa adecuada» de Héroes del Silencio. Portentosas reinterpretaciones arropadas por nuevos matices y arreglos que las realzaban.

Otro de los grandes hallazgos de esta estupenda caja son esas famosas canciones que en su día iban a ver la luz en un segundo disco con el nombre de Bizarros, pero que finalmente se cancelaron a causa de una filtración. Ahí están «Malicia 1» y «Malicia 2», «Circo Circular», «El día anterior» o «Barrett», aparte de las maquetas de las 15 canciones de Flamingos. Por no hablar del CD dedicado a las caras B de la época, en el que se incluyen jugosas versiones de Adriano Celentano (“Eres bellísima”), El Niño Gusano (“Papel de regalo”), Jose Alfredo Jiménez («Vámonos»), Radio Futura (“Annabel Lee”) o esa «Dos clavos a mis alas» compuesta por Bunbury para Raphael y que por fin podemos disfrutar en su toma en estudio.

