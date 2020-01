Llega ‘Baby Universal 97’ otro inédito de David Bowie

Ya podemos escuchar “Baby Universal 97”, nueva entrega de lo que será David Bowie Is it Any Wonder?, un EP de seis canciones inéditas y rarezas, que se irán lanzando cada viernes durante las próximas semanas. La primera de ellas fue una versión inédita de “The Man Who Sold The World”, lanzada el día de su cumpleaños, el pasado 8 de enero.

Con letra de David Bowie y música coescrita por David y Reeves Gabrels, “Baby Universal” fue inicialmente grabada por su banda Tin Machine para el disco Tin Machine II. Publicado como el penúltimo sencillo de la banda en octubre de 1991, se interpretó durante la última aparición televisiva de Tin Machine en Saturday Night Live.

“Baby Universal” se incluyó regularmente en el repertorio de ‘Outside Summer Festivals Tour’ que Bowie realizó en 1996. La versión ahora lanzada como ‘BABY UNIVERSAL’ 97 ‘fue regrabada originalmente para el álbum Earthling, originalmente pensada para ser incluida entre ‘I’m Afraid Of Americans’ y ‘Law (Earthlings On Fire)’. La canción finalmente fue eliminada del master del álbum, pero a David le gustaba mucho esta versión y antes de que se retirará la canción, comentó: “Creo que ‘Baby Universal’ era una canción realmente buena y pienso que no se le prestó la atención que merece. No quería que le sucediera eso, así que la incluí en este álbum … Creo que esta versión es muy buena “.

“Baby Universal 97” fue producida por David Bowie, coproducido por Reeves Gabrels y Mark Plati. Fue grabada en Looking Glass Studios y mezclada por Mark Plati en Right Track Recording, ambos en Nueva York. La canción presenta a Gail Ann Dorsey al bajo y voz, Mike Garson al piano / teclados, Mark Plati en programación / teclados, Zachary Alford a la batería y Reeves Gabrels a la guitarra, sintetizadores y voz.