Tame Impala tiene nuevo single, ‘Lost In Yesterday’

Tame Impala (Kevin Parker) publicará su cuarto álbum de estudio The Slow Rush el 14 de febrero en Caroline International.

Un trabajo que se encuentra entre los más esperados de 2020 y que tiene un nuevo adelanto, “Lost In Yesterday”. La canción viene acompañada de su vídeo, que ha sido dirigido por Terri Timely, el dúo de directores formado por Ian Kibbey y Corey Creasey, que han trabajado para St. Vincent o Joanna Newsom. En esta canción, Parker bucea por lo adictivo de la nostalgia a través de los bucles de este tema ‘disco’. Analizando la distorsión que se genera con el tiempo en la memoria, el australiano se da cuenta de que los tiempos más insulsos pueden adquirir un tinte colorido cuando los vemos por el retrovisor.

The Slow Rush ha sido grabado entre Los Angeles y el estudio del propio Kevin Parker en Fremantle, Australia, donde reside. Los doce temas fueron grabados, producidos y mezclados por Parker. Los fans pueden reservar The Slow Rush en su web y en grandes superficies. Los pre-orders digitales recibirán los dos adelantos instantáneamente. El disco nuevo de Tame Impala también se fabricará vinilo doble de 180gr en cuatro formatos distintos.

Parker ya había adelantado tres canciones del nuevo álbum: “Borderline”, “It Might Be Time” y “Posthumous Forgiveness”, así como “Patience”, que finalmente no estará incluida en el mismo.