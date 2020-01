Llega un disco en vivo de Rory Gallagher

Check Shirt Wizard – Live in ‘77 se une a la lista de exitosos álbumes en vivo de Rory Gallagher como “Live! In Europa” y ” Irish Tour ’74 “. Rory Gallagher era un artista que cobraba vida cuando subía al escenario y este álbum cubre un período de su carrera en vivo previamente indocumentado.

Este conjunto de 20 canciones, previamente inéditas y masterizadas en los estudios Abbey Road, proceden de una gira de principios de 1977 por el Reino Unido como apoyo al álbum recién editado en eses momento, “Calling Card”.

Check Shirt Wizard – Live in ‘77 contiene fantásticas versiones en vivo de las canciones de ese álbum, así como del álbum “Against The Grain” de 1975 y otras favoritas de su carrera.

Ya puedes escuchar “Do You Read Me (Live From The Brighton Dome, 21st January 1977)” como avance del álbum.