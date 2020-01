Ben Watt estrena otro tema de su nuevo disco

‘Summer Ghosts’ es el nuevo single del músico, escritor y DJ Ben Watt, extraído de su cuarto LP en solitario, Storm Damage, disponible el 31 de enero de 2020, y sigue a los adelantos ‘Balanced on a Wire’, ‘Sunlight Follows The Night’ e ‘Irene‘ (en la que colabora Alan Sparhawk de Low).

“Summer Ghosts fue la canción que sentó las bases del sonido del álbum,” cuenta Watt. “Fue lo primero que compuse cuando concebí todo el concepto de producción – el trío de piano, las baterías influidas por el trap, los drones de sintetizador, los collages de samples, las densas letras semi-habladas. El título surge de una conversación con John Grant,” continúa. “Me habló de una tradición japonesa, en la que fantasmas aparecen en agosto, no como solemos imaginarlo aquí; en la oscuridad del invierno. Estaba escribiendo una canción sobre lo duro que es deshacerte de tu pasado, cómo experiencias de hace años pueden seguir poniéndote patas arriba, y este título me parecií perfecto. El último verso está ambientado en Hull, donde conocí por primera vez a Tracey. Volví a la ciudad en 2017 y me impactó el optimismo que la rodeaba como “ciudad de la cultura” de aquel año, pero también me conmovieron las cicatrices de la austeridad económica, y mis propias memorias de ese lugar.”

Completando una convincente trilogía de álbumes desde su tardío regreso hace seis años como cantante y compositor en solitario, Ben Watt publica su cuarto LP “Storm Damage” el 31 de enero de 2020, y con él nos trae un nuevo sonido y un nuevo fervor. El primer tema que comparte es “Sunlight Follows The Night”, acompañado de un vídeo del premiado cineasta Rahim Moledina, que ya había escrito y dirigido el vídeo para el tema titular del álbum de Watt “Hendra” de 2014.

“Necesitaba una aproximación fresca” dice Watt, de 56 años. “El álbum salió de un intenso periodo de angustia personal y enfado político. A veces, repetirse musicalmente parece una falta de respeto a la agudeza de tus sentimientos. Tienes que buscar una nueva manera de capturar la energía.”

A lo largo de cuatro décadas, Ben Watt ha mantenido una trayectoria comprometida con el progreso, desde el ardiente folk empapado de ecos de sus primeros trabajos en solitario con Robert Wyatt, pasando por 17 años como mecanismo principal y co-letrista de los súper-ventas Everything But The Girl junto a Tracey Thorn, sin olvidar los diez años la cabeza de su astuto sello de electrónica Buzzin’ Fly, hasta sus recientes álbumes de no-ficción y crisis de mediana edad, los premiados Hendra (2014) y Fever Dream (2016).