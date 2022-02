Llega un documental sobre la asociación creativa de Nick Cave y Warren Ellis

Un nuevo documental sobre la asociación creativa entre Nick Cave y Warren Ellis se estrena en el Festival de Cine de Berlín este mes.

This Much I Know to Be True documenta como Nick Cave preparó su disco Ghosteen junto a su banda The Bad Seeds y el reciente Carnage (con Ellis). Está dirigido por su compatriota australiano Andrew Dominik, quien reclutó al dúo para componer la banda sonora de su película de 2007 El Asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford y más tarde rodó el interesante documental One More Time With Feeling.

El documental, que se estrenará a finales de este año, es “un retrato de la vida de todos nosotros a medida que pasamos de la inocencia a la experiencia, nos sintonizamos con el mundo y su pérdida concomitante, y eventualmente enfrentamos nuestra propia mortalidad”. Marianne Faithfull hace una aparición especial.

Disfruta el tráiler de ‘This Much I Know to Be True’ de Nick Cave y Warren Ellis