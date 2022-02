Liam Gallagher publica canción coescrita con Dave Grohl

Liam Gallagher ha lanzado una nueva canción, “Everything’s Electric”, coescrita por Dave Grohl de Foo Fighters. El sencillo ha sido producido por Greg Kurstin, quien trabajó con Gallagher en los dos primeros álbumes en solitario.

Según comenta el ex cantante de Oasis: “Everything’s Electric” se inspira en “Sabotage” de Beastie Boys y “Gimme Shelter” de los Rolling Stones”.

“Everything’s Electric” es la primera canción nueva de Liam Gallagher desde “All You’re Dreaming Of” de 2020, primer sencillo de su próximo álbum C’mon You Know que saldrá el 27 de mayo. Es el tercer LP en solitario de Gallagher, después de As You Were de 2017 y Why Me? Why Not de 2019.

Escucha ‘Everything’s Electric’ de Liam Gallagher