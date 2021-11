Escucha la inédita ‘Can’t Help Thinking About Me’ de David Bowie

Hoy se publica “Can’t Help Thinking About Me”, una regrabación, nunca antes escuchada, del sencillo publicado por David Bowie originalmente en 1966. Ésta y otras grabaciones inéditas estarán recogidas en el álbum TOY, incluido junto a sus álbumes de la década de los 90, en la caja Deluxe DAVID BOWIE 5. BRILLIANT ADVENTURE (1992 – 2001) que se publica el 26 de noviembre y en las ediciones Deluxe del álbum TOY (TOY: BOX) que verán la luz el 7 de enero 2022.

Disponible en formatos caja de 3CD y caja de 6 Vinilos de 10” TOY (TOY: BOX) es una edición especial del álbum TOY. El enfoque de “capturar el momento” de las sesiones de grabación se extiende a la portada diseñada por Bowie con una foto de él cuando era un bebé con un rostro contemporáneo. El pack también contiene un libreto a todo color de 16 páginas con fotografías nunca antes vistas de Frank Ockenfels 3.

En TOY: BOX se incluye un segundo CD / vinilo 10” de mezclas y versiones alternativas que incluyen caras B propuestas (versiones del sencillo debut de David ‘Liza Jane’ y ‘In The Heat Of The Morning’ de 1967), mezclas posteriores de Tony Visconti y la ‘Tibet Version’ de ‘Silly Boy Blue’ grabada en The Looking Glass Studio en el show de 2001 Tibet House en Nueva York con Philip Glass al piano y Moby a la guitarra.

El tercer CD / vinilo 10” presenta mezclas ‘Unplugged & Somewhat Slightly Electric’ de trece pistas de TOY.

Esta grabación de estudio va acompañada por una versión en vivo grabada en Maida Vale Studios el 25 de octubre de 1999 para el programa de Mark Radcliffe BBC Radio 1.

Escucha ‘Can’t Help Thinking About Me’ de David Bowie