Te presentamos al dúo japonés Pess y estrenamos su nuevo vídeo

Pess es un dúo japonés formado en Tokio allá por el año 2019. Sus componentes son Mitsoumi y Haruka, dos compositores y arreglistas que han unido fuerzas en este nuevo proyecto. Tras conocerse online y descubrir su compartido amor por el grupo Citrus, decidieron hacer algo juntos. Otras referencias cuya influencia declaran haber absorbido son nuevos grupos y artistas como Sports Team, Pet Shimmers, Peel Dream Magazine, The Big Moon, Men I Trust, Frankie Cosmos, Pixx, Jackie Mendoza, Hatchie o Girlseeker.

El próximo 26 de noviembre Pess publicarán su primer álbum, You Can Make Hamburger Yourself. Un disco que contendrá siete canciones de rock pegadizo y encantador que empezaron a grabar ya el mismo año 2019, aunque al trabajar a distancia su finalización se ha visto algo postergada. Haruka grababa la parta vocal en su casa, mientras que el resto de instrumentos y el proceso de masterización lo realizó Mitsoumi en la suya. Del proceso salieron bastantes canciones, de las cuales siete han sido escogidas para formar parte de su disco de debut. Finalmente You Can Make Hamburger Yourself saldrá el 26 de noviembre a través del sello Aagoo Records en formato vinilo, CD y digital. El disco puede reservarse a través de este enlace.

Hoy, una semana antes del lanzamiento del disco, Pess publican un sencillo de adelanto, titulado como el álbum, que Muzikalia estrena en exclusiva para España. “You can make hamburger yourself”, una canción que tiene sus raíces en el momento en el que el dúo escuchó en la radio una canción de Pet Shimmers y les gustó su atmósfera de shoegaze algo melancólico y retro, sonido que intentaron replicar, a su manera, en esta canción. Según cuentan, en este caso las letras, aunque importantes, no son una prioridad sino que están al servicio del ambiente general de la canción.

La canción viene acompañada de un vídeo que, efectivamente, tiene bastante que ver con el hecho de preparar una hamburguesa. Sin embargo hay otros detalles interesantes y divertidos que vale la pena ir descubriendo.

A continuación puedes escuchar y ver “You can make hamburger yourself”, lo nuevo de Pess.