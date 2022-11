No queda nada para la gira de Clowns

Si los punkies australianos Clowns llamaron la atención del capo de Fat Wreck Chords, con su cuarto álbum, Nature/Nurture (Damage Records 2019) y que hizo que fueran incluidos en su catálogo, por algo será. Su punk a mil por hora, plagado de humor y guitarras mastodónticas no está reñido con melodías frescas y canciones simpáticas que hacen las delicias tanto de aficionados al hardcore como nuevos fans del punk juvenil.

Se encuentran trabajando en su quinto álbum de estudio, lo que no los ha impedido irse de gira mundial que recaerá en España en cuatro fechas, acompañados por teloneros de lujo como son sus compatriotas ?.?.?.?.?.? y los berlineses War with the Newts (dependiendo de las salas, cuidado).

Esta gira la trae HFMN CREW y puedes comprar las entradas aquí.

23 de noviembre: DONOSTIA. Dabadaba Club + War with the Newts

24 de noviembre: A CORUÑA Mardigras + War with the Newts

25 de noviembre: MADRID. Wurlitzer Ballroom + ?.?.?.?.?.?

26 de noviembre: BARCELONA. La Textil + ?.?.?.?.?.?