Llega Stereoparty Primavera 2020

La Primavera ha llegado a nuestros balcones y con ella Stereoparty Primavera 2020, porque nada ni nadie nos va a quitar las canciones.

Un disco que recopila las 25 mejores novedades de lo que llevamos de año.

Artistas imbatibles como Neuman que con el esplendoroso “The City of Love“ nos da pistas sobre su próximo álbum que verá la luz después del verano, como Anni B Sweet, McEnroe, Soledad Vélez, Viva Suecia, La La Love You, Colectivo DA SILVA, Corizonas que con una versión de Pink Floyd anuncian que están grabando nuevo disco, MOW que va desgranando el último viernes de cada mes canciones de su nuevo álbum, Texxcoco, El Verbo Odiado, AMBRE, The Levitants, L Kan, Havoc, Kracauer, Eguala, Ballena y Mostaza Gálvez.

Apuestas que nos han robado el corazón como el “Madrid sin tí” de Niña Polaca, un rabioso y desgarrador himno dedicado a todos los que echamos de menos; el joven Choley derrochando carisma; la explosiva Samantha Hudson que te invita a bailar; PLEENS que son el trío más cool del momento y Leblanc que vienen con todo su flow.

Estas son las canciones de Stereoparty Primavera:

1- Neuman – The City of Love

2- Niña Polaca – Madrid sin ti

3- Soledad Vélez – PERVERSO

4- AMBRE – Sangre

5- Mow – Conversation I

6- Choley – Hambre y Sed

7- Mostaza Gálvez – Discotecas

8- El Verbo Odiado – Nada que celebrar

9- Pleens – Techo

10- Corizonas – Comfortably Numb

11- The Levitants – Toxic

12- Havoc – El Pop Murió (feat. Javier Sun)

13- Kracauer – Como Molly Ringwald

14- L Kan – Yo ya no (especial coronavirus)

15- La La Love you – El fin del mundo

16- Viva Suecia – Días amables

17- Anni B Sweet – La vida está en otra parte

18- Colectivo DA SILVA – Deprisa, deprisa

19- Eguala – El Saler

20- Texxcoco – Seat Belt

21- McEnroe – La gran belleza

22- Ballena – Jalocos

23- Samantha Hudson – Hazme el favor (vente conmigo a bailar)

24- Meneo – Maracas Forever

25- Leblanc – Hola Lú