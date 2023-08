Llega un tributo a Leon Russell con Pixies, Margo Price, U.S. Girls y más

Claude Russell Bridges, ?más conocido como Leon Russell, fue un célebre cantante, cantautor, compositor, pianista y guitarrista estadounidense fallecido en 2016. El próximo 8 de septiembre se reivindicará su figura con el disco de versiones A Song For Leon que contará con artistas como Pixies, Margo Price, U.S. Girls con Bootsy Collins o el misterioso enmascarado Orville Peck.

Conocido como «El Maestro del Espacio y el Tiempo», Leon Russell trascendió ambos conceptos. A lo largo de su ilustre carrera de 50 años, Leon participó en más de 400 grabaciones, tanto como artista en solitario, prolífico compositor, productor y miembro clave del legendario grupo Wrecking Crew, prestando su talento musical y de producción a álbumes de artistas como Beach Boys, Frank Sinatra, The Rolling Stones, Bob Dylan, Elton John, Bob Marley y muchos otros. Y no hay nadie más adecuado para un tributo: el legado de Leon perdura a través de modas cambiantes y generaciones de fanáticos, su sonido sigue siendo atemporal y visceral. «A Song For You» ha sido versionada por más de 40 artistas, entre ellos Ray Charles, Donny Hathaway, Willie Nelson y The Temptations; y ahora, en A Song For Leon, por la joven cantautora Monica Martin. Inducido tanto en el Salón de la Fama del Rock and Roll como en el Salón de la Fama de los Compositores en 2011, el impacto de Leon es grande más allá de su fallecimiento. En marzo de este año, se lanzó una biografía definitiva escrita por Bill Janovitz titulada Leon Russell: The Master of Space and Time’s Journey Through Rock & Roll History.

Estas serán las canciones de ‘A Song For Leon’

01. Margo Price – “Strangers in a Strange Land”

02. Durand Jones & The Indications – “Out in the Woods”

03. Nathaniel Rateliff & the Night Sweats – “Tight Rope”

04. Orville Peck – “This Masquerade”

05. U.S. Girls with Bootsy Collins – “Superstar”

06. Pixies -” Crystal Closet Queen”

07. Monica Martin – “A Song for You”

08. Bret McKenzie with The Preservation Hall Jazz Band – “Back to the Island”

09. Tina Rose, Amy Nelson, Jason Hill – “Laying Right Here in Heaven”

10. Hiss Golden Messenger – “Prince of Peace”

Escucha a Margo Price en “Strangers in a Strange Land”, a U.S. Girls y Bootsy Collins en “Superstar” y a Orville Peck – “This Masquerade”