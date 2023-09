Llega Visor Fest 2023: Conoce sus horarios

Poco más de una semana para la llegada de Visor Fest 2023 (entradas a la venta aquí), que se celebra los próximos 22 y 23 de septiembre el recinto de La Fica de Murcia. Un festival que acogerá los directos de grandes bandas de los 80 y los 90 en una programación sin solapamientos.

Como te venimos contando, por allí pasarán OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark) cuyos álbumes de estudio más recientes demuestran que la banda es una de las pocas de su generación que sigue siendo capaz de crear música que inspira. También estarán Suede, que han vuelto a la actualidad con Autofiction un disco donde la banda decidió volver a lo básico en movimientos que recuerdan sus primeros días y los norteamericanos Nada Surf, grandes del powerpop. Los legendarios Echo & The Bunnymen sacarán a relucir por qué son una de las grandes bandas de los últimos 40 años, mientras The House Of Love nos recordarán su habilidad para facturar canciones de pop inmortal. Bailaremos con el pop instantáneo de The Primitives y los sonidos Madchester de Inspiral Carpets y vibraremos con el indie añejo de los albaceteños Mercromina.

Junto a ellos las sesiones del músico y productor David Kano, Alesa DJ. La reina de los entretiempos en Visor Fest que repite edición. Club Camelot Djs, Colectivo Los Viernes, trío de ases formado por Rafa Skam, Dani Carreres y Antonio Hurrah! que nos harán bailar sin descanso, igual que agitan la vida cultural de su ciudad. Las sesiones más gourmet de la noche murciana llevan su nombre, MarMG, que suenan de la Yesería hasta el Sonorama y este año en La Fica. Y Dj Pequeño Burgués. Todo un melómano, polifacético y experto en esas décadas.

Los abonos se encuentran disponibles en este enlace al precio de solo 75 euros (más gastos de gestión), y con descuentos especiales para personas con movilidad reducida y también para menores de edad. También se encuentran disponibles entradas de día al precio de tan solo 56 euros (más gastos de gestión), y una vez más con descuentos especiales para personas con movilidad reducida y menores de edad.