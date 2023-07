Dave Gahan versiona a Gun Club para The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project

Dave Gahan de Depeche Mode nos sorprendía a finales de 2021 con la publicación de un nuevo álbum junto a Soulsavers, el tercero que publican juntos tras The Light The Dead See (2012) y Angels & Ghosts (2016). Imposter es un álbum íntegro de versiones de artistas como Neil Young, Bob Dylan, Charles Chaplin, PJ Harvey, Cat Power y Mark Lanegan.

Ahora vuelve al margen de su banda, que como sabéis estará de nuevo en nuestro país el próximo mes de marzo volviendo a presentar su último disco, Memento Mori. Y lo hace participando en la cuarta y última entrega de la serie The Task Has Overwhelmed Us, en homenaje a Jeffrey Lee Pierce, desaparecido líder de Gun Club.

Desde 2009, The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project ha estado lanzando álbumes de homenaje de manera intermitente, en los cuales destacados músicos dan forma a las demos inacabadas del líder de Gun Club. Esta entrega cuenta también con la participación de Mark Lanegan, Lydia Lunch, The Coathangers, Jim Jarmusch y el dúo formado por Nick Cave y Debbie Harry.

En esta «Mother of Earth» acompañan a Gahan (que también toca la guitarra) Suzie Stapleton al piano y los coros, James Johnston al violin, Gavin Jay al bajo e Ian White a la batería

Escucha ‘Mother of Earth’ de Dave Gahan para The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project