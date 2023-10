Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee lanzan tema con el líder de Modest Mouse

Como te venimos contando, el que fuera batería y teclista de The Cure desde su nacimiento hasta su salida en 1989 Lol Tolhurst, tiene nuevo proyecto musical junto al también batería de Siouxsie & The Banshees y The Creatures, Budgie, y el productor Jacknife Lee.

Los dos veteranos músicos del postpunk y el productor se alían para anunciar Los Angeles, que saldrá el 3 de noviembre a través de Play It Again Sam. El álbum cuenta con una asombrosa lista de cantantes e instrumentistas invitados como James Murphy de LCD Soundsystem, Bobby Gillespie, The Edge de U2, Isaac Brock de Modest Mouse, el vanguardista de los derechos civiles Lonnie Holley, Mary Lattimore, la salvaje Arrow de Wilde de Starcrawler y Mark Bowen de IDLES.

Ya conocemos «Los Angeles» con la participación de James Murphy de LCD Soundsystem, y «Ghosted At Home» con la voz de Bobby Gillespie de Primal Scream, ahora llega un tercer avance previo a la publicación del disco, de nombre Los Angeles y a la venta el próximo 3 de noviembre.

El nuevo tema de Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee incluye a Isaac Brock de Modest Mouse. El single es una mezcla ecléctica de diferentes estilos que cuenta con cuerdas, sintetizadores DAF y percusión estilo Bhangra-Punjabi. Además es una de las canciones más existenciales del disco, un homenaje a Philip Glass, Ron Fricke y Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio,?con letras del propio Isaac Brock.

Hablando sobre el tema, Jacknife Lee dice: «La pieza era muy larga y pensamos que sería difícil para un cantante encontrarle un hueco, pero yo llevaba un tiempo trabajando con Modest Mouse y le toqué el instrumental a Isaac para ver si quería probar algo con él. Isaac es una de las voces más singulares que tenemos. Es brillante. Vino a Topanga y nos regaló una canción extraña, ansiosa y hermosa».

Escucha ‘We Got To Move’ (feat. Isaac Brock) de Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee

Foto Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee: Pat Martin