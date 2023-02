Los 50 peores discos de la historia de artistas brillantes, según ‘Rolling Stone’

La revista norteamericana Rolling Stone vuelve a la carga con otra de sus listas, esas que dan tanto que hablar. Si hace algunos días conocíamos la de mejores vocalistas, y hace no tanto la de las mejores canciones o la de los 500 mejores discos (de la que la editorial Liburuak ha editado un libro recientemente), hoy llega una con los 50 peores discos de la historia

La publicación quiere traer a nuestra memoria Los 50 peores discos de la historia o como ellos lo han llamado 50 Genuinely Horrible Albums by Brilliant Artists (50 álbumes genuínamente horribles de artistas brillantes).

Según comentan: “NO HAY gran genio sin un toque de locura.” El filósofo griego Aristóteles hizo esta observación hace aproximadamente 2300 años, mucho antes de que genios legítimos como Bob Dylan, John Lennon, Carole King, Elton John, Madonna y Prince le dieran la razón. Entre las muchas obras maestras célebres que estos artistas han dado al mundo, también se han convertido en obras tan monumentalmente podridas que nada menos que «un toque de locura» puede explicar su existencia.

Algunos de estos álbumes fueron producto de demasiada cocaína. Algunos de ellos surgieron de la presión de la discográfica para ir más allá de un culto al crear música comercial. Algunos de ellos se crearon antes de que la banda encontrara su verdadero sonido, mientras que otros surgieron mucho después de que los miembros clave se separaron y la banda no tenía ninguna razón terrenal para seguir existiendo.

Un gran porcentaje de ellos fueron víctimas tristes de las horribles elecciones de producción de los años ochenta, sobre todo el período deprimente de 1985 a 1988, cuando los sintetizadores de bola de queso y los tambores de ráfaga de escopeta crearon un sonido que ha envejecido peor que un sándwich de atún y sardinas dejado en el suelo».

Estos son los 50 peores discos de la historia según ‘Rolling Stone’

50. The Who ‘It’s Hard’ (1982)

49. Billy Joel ‘The Bridge’ (1986)

48. Van Halen ‘Van Halen III’ (1998)

47. The Grateful Dead ‘Built To Last’ (1989)

46. OutKast ‘Idlewild’ (2006)

45. Willie Nelson ‘Countrymen’ (2005)

44. R.E.M. ‘Around The Sun’ (2004)

43. Metallica ‘St. Anger’ (2003)

42. The Clash ‘Cut The Crap’ (1985)

41. Genesis ‘Calling All Stations’ (1997)

40. The Kinks ‘The Kinks Present A Soap Opera’ (1975)

39. The Monkees ‘Changes’ (1970)

38. Prince ‘Chaos And Disorder’ (1996)

37. Fleetwood Mac ‘Time’ (1995)

36. Kiss ‘Music From ‘The Elder” (1981)

35. Pete Townsend ‘Psychoderelict’ (1993)

34. Aerosmith ‘Nine Lives’ (1997)

33. Devo ‘Smooth Noodle Maps’

32. Liz Phair ‘Liz Phair’ (2003)

31. Weezer ‘Raditude’ (2009)

30. Paul McCarthy ‘Give My Regards To Broad Street’ (1984)

29. Joni Mitchell ‘Dog Eat Dog’ (1985)

28. The Allman Brothers Band ‘Brothers Of The Road’ (1981)

27. Run-DMC ‘Crown Royal’ (2001)

26. Madonna ‘American Life’ (2003)

25. Neil Young ‘Fork In The Road’ (2009)

24. Lil Wayne ‘Rebirth’ (2010)

23. Cheap Trick ‘The Doctor’ (1986)

22. The Doors ‘Full Circle’ (1972)

21. Carole King ‘Speeding Time’ (1983)

20. Queen ‘The Cosmos Rocks’ (2008)

19. George Harrison ‘Gone Troppo’ (1982)

18. Lou Reed ‘Mistrial’ (1986)

17. David Bowie ‘Never Let Me Down’ (1987)

16. John Mellencamp ‘Chestnut Street Incident’ (1976)

15. The Jacksons ‘2300 Jackson St’ (1989)

14. Stephen Mills ‘Right By You’ (1984)

13. Elton John ‘Leather Jackets’ (1986)

12. Van Morrison ‘Latest Record Project, Volume 1’ (2021)

11. The Beach Boys ‘Summer In Paradise’ (1992)

10. Creedence Clearwater Revival ‘Mardi Gras’ (1972)

9. Crosby, Still, Nash, and Young ‘American Dream’ (1988)

8. Elvis Presley ‘Fun In Acapulco: Original Soundtrack’ (1963)

7. John Lennon and Yoko Ono ‘Unfinished Music No. 1: Two Virgins’ (1968)

6. Black Sabbath ‘Forbidden’ (1995)

5. Bob Dylan ‘Down In The Groove’ (1988)

4. Pantera ‘Metal Magic’ (1983)

3. Yes ‘Union’ (1991)

2. The Velvet Underground ‘Squeeze’ (1973)

1. Kanye West ‘Ye’ (2018)