Rodrigo y Gabriela nos visitan el próximo otoño

Rodrigo y Gabriela son un dúo musical mexicano que destaca por su ecléctica mezcla de influencias que abarcan desde el rock clásico hasta el flamenco y el heavy metal. Esta singular alquimia de géneros se refleja en su música y sigue siendo su seña de identidad hasta el día de hoy.

En 2002 debutaron con su álbum re-Foc y desde entonces han desarrollado un estilo único de guitarra que les ha valido el reconocimiento por sus extraordinarios espectáculos en vivo. A lo largo de su carrera han publicado ocho álbumes, incluyendo Area 52, 9 Dead Alive y Mettavolution, el cual les valió un Premio Grammy al Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo en 2020.

El próximo viernes 21 de abril, Rodrigo y Gabriela lanzarán su proyecto más ambicioso hasta la fecha: In Between Thoughts…A New World. Este álbum, inspirado en el Advaita Vedanta, contará con la característica interpretación a dos guitarras del dúo y estará acompañado de una gira mundial que los llevará a actuar en diversos escenarios, incluido nuestro país (7 noviembre- Madrid- Sala La Paqui, 9 noviembre- Barcelona- Sala Razzmatazz 2)

Este nuevo trabajo, autoproducido por Rodrigo y Gabriela en su estudio de Itxapa, México, amplía su enfoque tradicional para incluir elementos creativos electrónicos y orquestales. El primer sencillo del álbum, «Descending To Nowhere», ya está disponible y viene acompañado de un videoclip dirigido por la aclamada cineasta Olalla Rubio. Sin duda, «In Between Thoughts…A New World» promete ser un álbum innovador que amplía aún más los límites de la música de guitarra

Próximos conciertos de Rodrigo y Gabriela

7 noviembre- Madrid- Sala La Paqui

9 noviembre- Barcelona- Sala Razzmatazz 2

