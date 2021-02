The New Raemon, Marc Clos y David Cordero adelantan ‘Una infancia’

Desde el pasado viernes está disponible un nuevo adelanto del disco conjunto que están preparando The New Raemon, Marc Clos y David Cordero, del que llevamos algunas semanas hablándote.

Ya conocemos tres de las canciones que contendrá el álbum, que recordamos se publicará el próximo 12 de marzo con el título de A los Que Nazcan Más Tarde (BMG Spain, 2021). Momentos como “La peor parte”, “Lanzo Piedras Al Mar” o “Caballo viejo” suman un nuevo adelanto titulado “Una infancia”.

De ella nos dicen:

“Con ‘Una Infancia’ partimos de una base muy abstracta, nos la envió David Cordero a Marc Clos y a mí cuando íbamos por la mitad de la composición del álbum, aquellas semanas de confinamiento -al igual que muchas madres y padres- pasé muchísimas horas con mi hijo, es algo a lo que estoy acostumbrado porque trabajo en casa hace ya 15 años, esta vez era distinto, flotaba en el ambiente la sensación de estar completamente aislados del resto de personas, esa imposibilidad de vernos con más gente me hizo pensar con gran detalle en la relación que tenemos mi hijo y yo ahora que ya no es un bebé, pensé también en cómo era yo a su edad, en el mundo interior que compartimos. Esos pensamientos terminaron condicionando la letra y la forma de cantar ‘Una Infancia’. Cada vez que suena la canción en el disco imagino qué pensará él cuando la escuche a mi edad, eso me hace sentir muy bien, precisamente de eso habla la letra, de sentirse bien acompañado en la vida.» Ramón Rodríguez, The New Raemon

“Vamos a cambiar un poco: ¿Comenzamos la nueva canción con un loop de lira? OK.

Marc, ¿le puedes dar ritmo con cacharros? OK.

Javi, ¿te grabas una línea de bajo a lo Simon Gallup? OK.

¿El pequeño Arnau querrá colaborar? OK.

Ramón, ¿te lanzas con un estribillo épico? OK.

Y así, con estos elementos; parimos una de las canciones más redondas del disco.” David Cordero



“Otra perla sumergida en ‘A los que Nazcan Más Tarde’. Compuesta a seis manos durante la calma tensa, la reflexión y los miedos del primer confinamiento, “Una Infancia” se construye a partir de un ritmo amable pero insistente -casi mántrico – de batería industrial, percusiones electrónicas, gongs y caxixis brasileños. El arpa procesada por David Cordero define el ámbito armónico y el bajo raptado de la New Wave de Javi Vega completa el fondo sobre el que planea la -de momento- cavernosa voz de Ramón. La lírica que nos regala nos proyecta hacia el pasado de nuestra propia infancia, sobrevuela el incierto presente e ilumina el futuro de esos pequeños seres locos que revolotean alrededor nuestro. En la culminación del mantra, Ramón se eleva a su registro agudo y toma velocidad de crucero en un apoteósico estribillo procedente del mismo filón que los que se encuentran en su ‘Una Canción de Cuna Entre Tempestades’ (BMG Spain, 2018) y en sus celebradas ‘Coplas del Andar Torcido” (BMG Spain, 2020) y que tienen continuidad en esta y otras perlas de ‘A los que Nazcan Más Tarde’.” Marc Clos

Escucha lo nuevo de The New Raemon, Marc Clos y David Cordero