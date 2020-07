Van Morrison anuncia concierto en Madrid para octubre

Van Morrison vuelve a Madrid después de casi tres años para ofrecer un único concierto el próximo 22 de octubre en el WiZink Center.

El autor de Belfast prosigue inalterable su prolífica carrera tanto en estudio como en directo, donde combina los nuevos temas grabados recientemente con su legendario catálogo de grandes éxitos: ‘Gloria’, ‘Moondance’, ‘Brown Eyed Girl’ …y tantos otros, cada noche abordados de manera diferente, siempre buscando algo nuevo, siempre detrás de la excelencia.

Nacido en 1945, Van Morrison escuchó desde bien temprano la colección de discos de su padre plagada de canciones obreras inspiradas en el blues, el country y el gospel.

Alimentado por la música de grandes artistas como Hank Williams, Jimmy Rodgers, Muddy Waters, Mahalia Jackson y Leadbelly, da sus primeros pasos a los 13 años cantando, tocando la guitarra y el saxofón en varias bandas, antes de formar Them en 1964.

Van Morrison se convirtió en una de las piezas clave de la escena británica de R&B.; Su inigualable talento vocal y su excepcionales composiciones desembocaron en clásicos como ‘Gloria’ (que dio pie a muchas versiones) y ‘Here Comes The Night’. Después de trabajar con el productor de Them en Nueva York, Bert Berns, en el magnífico ‘Brown Eyed Girl’ (1967), Morrison cambió de registro. Grabado en tres días con legendarios músicos de jazz, editó el mítico “Astral Weeks” (1968), una obra maestra singular, que combina poesía callejera, improvisación jazzística y Afro Celtic Blues. En sus álbumes sucesores, Morrison tejería estas y otras innumerables influencias. Reflexionó sobre su nueva vida en América y el espíritu alegre de Sinatra en “Moondance” (1970), destacó con el country en “Tupelo Honey” (1971) y se refirió a la vieja vida espiritual y ancestral en la épica de “St Dominic’s Preview” (1972). El doble álbum en vivo “Too Late To Stop Now “(1973) evidenció las habilidades superlativas de Morrison y su destreza como líder de banda. Trazando una trayectoria musical rica en registros a lo largo de los años 70, brilló entre un reparto de estrellas incluyendo Bob Dylan y Muddy Waters en “The Last Waltz” de The Band. Tras su regreso al Reino Unido, en 1980 lanzó “Common One”, un álbum con canciones como “Summertime In England”, una invocación extraordinaria de placer literario, sensual y espiritual. La canción a menudo se convertiría en una emocionante pieza central improvisada de sus shows en directo. En los años 80 llegarían álbumes como ‘No Guru, No Method, No Teacher” y la reivindicación de sus raíces celtas grabando junto a The Chieftains el disco ‘Irish Heartbeat’. Su alianza con Georgie Fame trajo un nuevo ímpetu a sus shows en vivo mientras que, a finales de los 80, “Avalon Sunset” lo situó de nuevo en los charts.

Su nómina de premios y galardones es extensa: un título de caballero, un Brit, un OBE, un Ivor Novello, 6 Grammys, doctorados honoríficos por la Queen’s University de Belfast y la University of Ulster, su entrada en el Rock n Roll Hall of Fame y el francés Ordres Des Artes Et Des Lettres, los cuales atestiguan el alcance internacional del arte musical de Van Morrison.

Desde 2016 Van ha editado seis nuevos álbumes de estudio, el más reciente, Three Chords and the Truth, fue lanzado en octubre de 2019.

Con uno de los catálogos más venerados de la historia de la música y un talento sin igual como compositor, cantante y performer, Morrison acumula grandes logros en su pasado musical. Y, lo mejor de todo, es que podemos seguir contando con él, con todos sus logros futuros y todos esos grandes momentos de entusiasmo que promete seguir ofreciendo a su público.

