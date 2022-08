Helado Negro estrena el vídeo de ‘Agosto’

Helado Negro ha lanzado el video oficial de «Agosto» con el dúo puertorriqueño Buscabulla. La canción es del último y aclamado álbum de Helado Negro Far In (4AD, 2021).

El reciente Far In es el primer trabajo de Helado Negro en 4AD y el séptimo álbum de larga duración de su catálogo. Cuando Roberto comenzó a escribir ‘Far In’ inmediatamente después de su exitoso lanzamiento de 2019 This is How You Smile, no podía haber predicho que pronto tendríamos que aprender a quedarnos en casa y ser las estrellas de nuestras pistas de baile domésticas con íntimos. y comunidades en línea.

Guiado por un piano eléctrico Rhodes, Roberto Carlos Lange escribió “Agosto» con sus recuerdos en la atmósfera húmeda de su ciudad natal del sur de Florida, donde pétalos de flores y frutos caen y se descomponen dulcemente sobre el cemento. Él y Buscabulla son amigos y colaboradores desde hace mucho tiempo.

Disfruta el vídeo de ‘Agosto’ de Helado Negro