Depeche Mode lanza la edición definitiva de ‘101’

Depeche Mode vuelven a la actualidad, mientras seguimos esperando noticias del sucesor de Spirit (2017). Casi un lustro en el que hemos disfrutado del documental Spirit in the forest (2019), un nuevo EP de Martin Gore (The Third Chimpanzee, 2021), el libro Depeche Mode by Anton Corbijn 81-18 (Taschen) o el reciente disco de versiones de Dave Gahan junto a Soulsavers.

Hoy llega a las tiendas una nueva versión de su histórico concierto 101 (1989) en un formato renovado y con material nunca visto. Ese monumental show filmado en el estadio Rose Bowl de California el 18 de junio de 1988 fue el punto de inflexión en la carrera de la banda británica, poco antes de que lanzara el histórico Violator (1990).

Hoy 3 de diciembre nos encontramos con la edición limitada de cinco discos (Blu-ray/2DVD/2CD) que también llegan en una edición sencilla solo en Blu-ray (sin necesidad de comprar el box set).

Un film dirigido por D.A. Pennebaker, Chris Hegedus y David Dawkins que ha sido restaurado en alta definición más de treinta años después de su lanzamiento.