Noches del Botánico: Wilco, Belle & Sebastian, Cat Power y más

Desde el 17 de junio y hasta el 29 de julio, Noches del Botánico volverá a abrir sus puertas en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid para que podamos vibrar al unísono con (buena) música al aire libre y rodeados de naturaleza.

Algunos de nuestros invitados de gala son: Dido, Pat Metheny, Wilco, Of Monsters and Men, Belle and Sebastian, Crowded House, Carlinhos Brown, Imelda May, Asaf Avidan, Herbie Hancock y un largo etcétera…

Así luce el cartel de Noches del Botánico, que como en sus ediciones anteriores, tiene un variado espectro en el que caben todo tipo de gustos y sensibilidades:

Y esta es su programación por días:

17/6/2020 Estrella Morente

18/6/2020 Dido

20/6/2020 Pat Metheny Side-Eye

21/6/2020 Zucchero / Patáx

24/6/2020 Victor Manuel / Nando Agüeros

25/6/2020 Andrés Suárez / Isma Romero

26/6/2020 Wilco

27/6/2020 Los Secretos / Twanguero

30/6/2020 LP

1/7/2020 Tom Jones

2/7/2020 Of Monster and Men / Smith & Thell

4/7/2020 Belle and Sebastian / Beth Orton

5/7/2020 Rufus Wainwright

6/7/2020 Cat Power

7/7/2020 Agnes Obel / John Grant

8/7/2020 Cécile McLorin Salvant / Tigran Hamasyan

9/7/2020 Crowded House / Laredo

10/7/2020 Tomatito con Duquende, Israel Fernández y Antonio Reyes (Homenaje a Camarón)

11/7/2020 Diego El Cigala / Flor Amargo

12/7/2020 Woodkid / Awir Leon

13/7/2020 George Thorogood & The Destroyers / Vintage Trouble

14/7/2020 Carlinhos Brown / Cimafunk

16/7/2020 Imelda May / NIkki Hill

17/7/2020 Zenet / Javier Ruibal

19/7/2020 Vicente García / Tony Succar Unity

20/7/2020 Yann Tiersen / JJ Machuca

21/7/2020 Jessie J

22/7/2020 Little Dragon / The Cinematic Orchestra

23/7/2020 Youssou N’dour / Cymande

24/7/2020 Asaf Avidan / Mayra Andrade

25/7/2020 Quique González / Egon Soda

26/7/2020 Graham Nash / Kiko Veneno

27/7/2020 Herbie Hancock/ Alfa Mist

28/7/2020 Oscar D’León / Eva Ayllón

29/7/2020 Gipsy Kings / La Barbería del Sur

Más información y entradas en su web.