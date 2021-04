Maika Makovski lanza el cuarto adelanto de MKMK

Tras “Reaching out to you”, “I live in a boat” y “Love you til I die” Maika Makovski lanza”Scared of dirt”, el cuatro single adelanto de su nuevo álbum, MKMK, que saldrá a la venta el 28 de mayo.

Sobre le canción, Maika dice: “Es una de esas canciones que parece que salen solas, que se me escapó rodando por la lengua y que tiene el alma cruda y directa del disco. Curiosamente Vetusta Morla estaban de gira por Tucson cuando yo estaba en el estudio y Guille, Jorge, Álvaro y el indio se pasaron y cantaron unos coros en los estribillos.

La canción habla sobre el gusto que tiene el gran público por la música “agradable” y “que no ofenda”. También sobre cómo el ser guapa para una mujer es (todavía) la manera más típica y directa de alcanzar el éxito y sobre la absoluta necesidad personal y social de ser muchas más cosas primero”.

El videoclip es de la artista cordobesa Beatriz Sánchez.

Escucha “Scared of dirt” de Maika Makovski