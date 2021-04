Billie Eilish adelanta el primer tema de su segundo disco

Ayer mismo te hablábamos del que será sucesor del debut de Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, publicado en marzo de 2019.

Happier Than Ever se publicará este verano, concretamente el 30 de julio. El álbum incluye los singles que publicó el año pasado, “Therefore I Am” y “My Future“, pero excluye su colaboración con Rosalía en “Lo vas a olvidar” y también “No Time to Die”, tema titular de la película del mismo título que será la vigésimo quinta entrega de la saga de James Bond, 007. Una canción que ha compuesto junto a su hermano y que contiene música de Hans Zimmer y su habitual colaborador Johnny Marr.

La cantante norteamericana lo ha confirmado a través de sus redes sociales, con el mensaje: “Esta es la cosa favorita que jamás he creado y estoy muy emocionada, nerviosa y deseando que lo escuchéis. No puedo ni expresarlo. Nunca sentí tanto amor por un proyecto”.

Un trabajo escrito por Billie Eilish, de 19 años, y su hermano FINNEAS, quienes produjeron el álbum en Los Ángeles.

Escucha “Your Power” de Billie Eilish, su primer adelanto