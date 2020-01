Man or Astro-Man? llegan en marzo de gira a nuestro país

No hay muchas bandas en la historia del rock que hayan mezclado surf, rock, garage, punk y toda clase de sonidos siderales como los legendarios Man or Astro-Man? Así lo demostraron con su arrollador concierto en el Azkena Rock Festival de 2018, y ahora vuelven por fin a España para reafirmarse como uno de los mejores directos del género.

Hace algunos años, más concretamente en 1992, un joven colectivo de extraterrestres llegó a este planeta y se encontró con una pequeña ciudad universitaria en Alabama. Con el fin de integrarse en la sociedad humana, estos extraterrestres se disfrazarían como una banda de rock usando su customización como el vehículo perfecto para atravesar el mundo e impulsar su investigación, y pronto serían conocidos por la gente de la Tierra como Man or Astro-Man?

Man or Astro-Man? comenzaron en los años noventa a formular su propia mezcla de música retro-futurista alimentada por sus descubrimientos musicales poco convencionales e inspirados por los innovadores escenarios y diseños de Kraftwerk, The Spotniks, The Residents, Devo, Sun Ra o The B-52.

La agrupación, tan afinada y enérgica como siempre, incorporando también una evolución innegable en su producción resultado de años y años explorando el espacio y también a los humanos, volverá a visitarnos el próximo mes de marzo con tres paradas muy especiales: el 27 en la sala Helldorado de Vitoria-Gasteiz, el 28 en el festival Fuzzville de Benidorm y el 29 en la sala Upload de Barcelona. Man or Astro-Man? han llegado al presente (y al futuro, por supuesto) con un propósito inminente: el de ofrecer su espectáculo recargando de experiencias sensoriales con el que se han ganado, en esta y también el resto de galaxias, una grandísima reputación como banda obligatoria de ver en directo.