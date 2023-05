The Wedding Present recopilan sus singles de 2022 en ’24 songs’

Treinta años después de Hit Parade, The Wedding Present retomaban la idea de lanzar un nuevo sencillo de 7 pulgadas cada mes durante el año 2022. Como hicieron David Gedge y compañía en 1992, compilan todas esas canciones y sus caras B en un nuevo álbum recopilatorio.

El disco, titulado 24 Songs, incluye en realidad 29 canciones, con la adición de cinco bonus tracks. Acaba de salir a la venta, mientras que en Estados Unidos saldrá un triple LP/DVD el 9 de junio a través de HHBTM Records y es la continuación de Going Going (2016).

Gedge ha compartido su perspectiva sobre este nuevo álbum que recopila el proyecto de un solo mes de 2022 “Cuando se trataba de compilar el álbum ’24 Songs’, decidí no secuenciar las pistas en orden cronológico. Con seis caras de vinilo, tienes seis «principios» y seis «finales» para jugar, ¡y sentí que la oportunidad de construir algún tipo de viaje musical era demasiado buena para perderla! Al escuchar esta colección, debo decir que realmente creo que, para este proyecto, The Wedding Present ha grabado algunas de las mejores pistas de nuestra historia. Me encantó lanzar los sencillos, pero es satisfactorio tenerlos todos reunidos”.

Las pistas adicionales incluyen una canción titulada «Teper My Hovorymo», grabada con el primer guitarrista de la banda, Peter Solowka, quien tocó con Gedge de 1985 a 1991. El DVD que acompaña la edición en vinilo presenta a la banda interpretando durante el evento de lanzamiento de 24 Songs en enero de 2022, además de un documental que muestra el proceso de escritura y grabación de las canciones.

Estas son las canciones de ’24 Songs’ de The Wedding Present

1. “I Am Not Going To Fall In Love With You”

2. “Memento Mori”

3. “That Would Only Happen In A Movie”

4. “We Interrupt Our Programme”

5. “We Should Be Together”

6. “Strike!”

7. “Science Fiction”

8. “Summer”

9. “Each Time You Open Your Eyes”

10. “We All Came From The Sea”

11. “Monochrome”

12. “Kerplunk!”

13. “Don’t Give Up Without A Fight”

14. “X Marks The Spot”

15. “You’re Just A Habit That I’m Trying To Break”

16. “Plot Twist”

17. “Whodunnit”

18. “A Song From Under The Floorboards”

19. “Telemark”

20. “Astronomic”

21. “Go Go Go”

22. “Once Bitten”

23. “La La La”

24. “The Loneliest Time Of Year”

25. “White Riot” *

26. “Panama” *

27. “Jump In, The Water’s Fine” (Japanese Edit) *

28. “We All Came From The Sea” (Utah Saints Remix) *

29. “Teper My Hovorymo” (Featuring Peter Solowka) *

* extra tracks

Escucha ’24 Songs’ de The Wedding Present