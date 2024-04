Nuevo single para Camera Obscura, ‘Liberty Print’

Camera Obscura, que acaban de confirmar su presencia en la próxima edición de Visor Fest (entradas aquí), estrenan el tercer adelanto del que será su nuevo trabajo. Como te venimos contando el próximo 3 de mayo se publica Look to the East, Look to the West, producido por Jari Haapalainen, que ya trabajó con el grupo en Let’s Get Out of This Country de 2006 y My Maudlin Career de 2009, ayudándoles a crear un álbum que recuerda simultáneamente por qué sus fans de toda la vida los han amado ferozmente durante décadas.

Han pasado once años desde que publicaran Desire Lines (2013), después de cuya gira perdieran a su teclista Carey Lander. Desde entonces algunos conciertos, el lanzamiento hace un par de temporadas de Making Money, un álbum de caras B y remezclas que se publicó con motivo del Record Store Day. Es momento de reencontrarse con la banda escocesa que regresa con un trabajo que definen comoo un reencuadre panorámico del sonido de Camera Obscura que, paradójicamente, hizo que volvieran a lo básico: no hay arreglos de cuerdas ni metales; han puesto más énfasis en el piano, sintetizadores, órgano Hammond y cajas de ritmos y, quizás lo más sorprendente, el grupo ha dejado caer el velo de reverberación que caracterizó sus álbumes anteriores.

Su tercer sencillo es «Liberty Print», tema que abrirá el disco escrito sobre el hermano de su líder Tracyanne Campbell, que murió trágicamente a los 34 años, la pista es una elegía que se desgarra sobre una aplastante línea de sintetizador. Una canción audazmente construida, que muestra el dominio de Campbell en la narrativa lírica que permite el espacio para el dolor dentro de la estructura de la música pop.

«Me gusta ‘Liberty Print’ porque creo que es la canción que suena más diferente a todo lo que hemos hecho antes. Introduce una nueva dirección. Suena fresco y emocionante, e introduce a Donna [Maciocia] en los teclados de una manera importante. Fue importante para nosotros que si íbamos a tener una nueva integrante, que se le permitiera dejar su propia marca creativa en las canciones».

Escucha ‘Liberty Print’ de Camera Obscura