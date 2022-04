Matt Cameron, de San Diego a Seattle (Cap.1) en ‘Bienvenido a los 90’

Matt Cameron es uno de los baterías más importantes de la historia del movimiento Seattle.

Tal vez le conozcas por tocar en Soundgarden o Pearl Jam pero ha marcado el ritmo muchos proyectos, el último 3rd Secret junto a dos viejos conocidos: Krist Novoselic de Nirvana y Kim Thayil.

Suenan:

01. 3rd Secret – I Choose Me

02. Bam Bam -Villains (Also Wear White)

03. Skin Yard – Reptile

04. Soundgarden – He Didn’t (Early Version)

05. Tone Dogs – No Cry

06. Temple Of The Dog – Reach Down (Outtake)

07. Hater – Sad McBain

08. Wellwater Conspiracy – Sleeveless

09. Eleven – Why

10. Seaweed – Magic Mountainman

11. Kristen Barry – Joyride

12. Soundgarden – Rhinosaur

13. Soundgarden – Blow Up The Outside World