Z! Live Rock Fest llega a Zamora y Toro del 9 al 11 de junio

“Stronger Than Metal” bajo este lema regresa el Z! Live Rock en la edición más ambiciosa de su historia, tras celebrar versiones reducidas del festival los dos últimos años, en 2022 vuelven las Foodtrucks, el Metal Market, la acampada junto al río y los dos escenarios en el Ruta de la Plata, para que la música no se detenga.

Este año el festival zamorano contará, además, con un día más de música en directo, la Homecoming Party, “Toro On The Rocks”, que tendrá lugar el Jueves 9 de junio en la histórica Plaza de Toros de la vecina ciudad de Toro, a la que se podrá llegar desde Zamora en autobuses fletados por la organización.

La primera jornada del Z! ya empieza fuerte contando con la participación de los alemanes Destruction y Grave Digger junto a los finalistas del concurso de bandas del 2021: Antecesessor y Atomic Megalodon. Cerrará la noche Rafabasa (DJ Set), un arranque potente para la que se viene el fin de semana.

El viernes 10, ya de regreso al auditorio Ruta de la Plata, testigo un año más del paso del mejor heavy metal por Zamora, tendremos las actuaciones de Korpiklaani, Moonspell, Beast in Black, Avalanch, Vita Imana, Revolution Within, Morphium, Hiranya, Arwen y Sin Control. Además Southern (Pantera Cover) pondrá el broche a la noche para los que siempre se quedan con ganas de un poco más de metal en el cuerpo.

El Z! Live se despide del Ruta de la Plata el sábado 11 por todo lo alto, con dos gigantes del metal europeo como Blind Guardian y Lacuna Coil, perfectamente secundados por Legion of the Damned, Leo Jiménez, Débler, Bloodhunter, El Altar del Holocausto, Daeria, 1945 y Blaze the Trail (Finalistas del concurso de bandas del 2020). El fin de fiesta de este 2022 correrá a cargo de Metallijam (Metallica Cover).

Entradas para Z! Live Rock

Consigue tus entradas a través de www.ticketgate.es y toda la información sobre el festival en www.zliverock.com

Información de entradas y abonos:

Entrada 9 de junio (Toro on the Rocks): 15€ (+gg)

Entrada 10 de junio: 45€ (+gg)

Entrada 11 de junio: 55€ (+gg)

Abono 2 días (10 y 11 de junio): 65€ (+gg)

Abono 3 días (9, 10 y 11 de junio): 70€ (+gg)