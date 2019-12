Mejores recopilatorios y reediciones del 2019

Más listas de Los Mejores de 2018. Aparte de hablarte de libros, documentales, bandas emergentes y discos nacionales e internacionales, hemos querido hacer un pequeño alto en algunas interesantes reediciones y recopilatorios.

Han salido a la luz algunas obras que quizá habían pasado desapercibidas, pero que también tiene un hueco en este repaso anual.

Burial – Tunes 2011-2019 (Hyperdub)

Coincidiendo con el decimoquinto aniversario del influente sello Hyperdub, el inglés William Bevan recopila en este magnifico doble disco, Tunes 2011-2019 (Hyperdub) los ep’s que ha ido lanzando en los últimos ocho años.

El autor del icónico Untrue nos envuelve en nebulosas postindustriales, en paisajes lluviosos al final de una noche de rave, secuencias entrecortadas por samplers vocales, o espacios para melodías con órgano emergen de las cloacas de un país que se dirige hacia un futuro incierto, o decididamente, apocalíptico. Música desapacible, apesadumbrada, impresionista, abstracta en muchas ocasiones. Uno de los más grandes productores de música electrónica de la era de la postverdad o de los espectros.

Don Laka – I Wanna Be Yourself (Cultures Of Soul)

Estimulante ejemplo de funk que llega de la mano del multiintrumentista Donald Mahwetša Laka, conocido en los ambientes artísticos pretorianos como Don Laka. Su carrera comenzó a finales de los setenta en donde empezó a tocar con músicos de jazz, aunque en los ochenta ya se introdujo en la experimentación con sintetizadores. Esta vertiente queda reflejada en los sinuosos recovecos trenzados con la habilidad de Laka tocando el Roland, el Juno-60, y un Fairlight que era el único que existía, por entonces, en Johannesburgo. Bellos remaches de funk, y soul de cadencias sedosas, y baladas con sobredosis de azúcar para acabar la velada como dios manda.

Nahawa Doumbia – La Grande Cantatrice Malienne Vol 1 (Awesome Tapes From Africa)

Sobre esta gran artista de Malí escribí lo siguiente: “En este recopilatorio de los primeros temas grabados en 1981 en los estudios AS Records en Costa de Marfil, La Grande Cantatrice Malienne Vol 1 nuestra protagonista solo contaba con veinte años, y estuvo acompaña en las sesiones de grabación por su posterior marido, el guitarrista N’Gou Bagayoko cuyos rasgueos y caja de resonancia se asemejan a la tradición del ‘N’goni’ (instrumento mitad guitarra, mitad laud)” Música de tradición griot cuyas armonías acaban por someter al oyente a un estado de trance que difícilmente se olvida.

Rupa – Disco Jazz (Numero Group)

El sello norteamericano Numero Group no suele fallar. Este año ha recuperado esta joya de 1982 de la música disco que se mece entre la tradición del Bollywood, el trote rock progresivo, y el balearic sound. Rupa, mujer india cuyo verdadero nombre es Sukla Biswas, estaba de vacaciones en Canadá cuando la animaron a meterse en el estudio para grabar este excelente Disco Jazz que llegó a cotizarse por las redes de compraventa de discos a un precio desorbitado. Un trabajo que sigue sonando la mar de fresco, y hasta Daphni incluye el tema “Aaj Shanibar” en sus sesiones como dj.

Grupo Pilon – Leite Quente Funaná De Cabo Verde (Ostinato Records)

De la segunda dispora europea de caboverdianos nos llega este gran grupo de Antonio Furtado Gomes. Nacidos como formación en 1986, aquí encontrarán un recopilatorio de chispeantes melodías trenzadas en sintetizadores, líneas robustas de acordeón, y guitarras que son pura adrenalina para la pista de baile. Ostinato Records está haciendo una labor de arqueología maravillosa de una música, el funaná, y sus diferentes variantes, que es un caudal de sonidos volcánicos.

Y también: