Las 100 mejores canciones de 2019

Continúan nuestras listas de Mejores de 2019 con las canciones que más nos han hecho disfrutar estos 12 meses.

Como viene siendo costumbre en los últimos años, hemos confeccionado una lista con temas de bandas y artistas nacionales e internacionales, sin distinción. En cuanto al orden, resulta complicado destacar alguna por encima de las otras 99, así que hemos optado por presentarlas ordenadas alfabéticamente por nombre del intérprete.

Es momento de hacer balance y de recordar las mejores 100 canciones de 2019.

The Barrel – Aldous Harding

Quedará En Nuestra Mente – Amaia

New Love Cassette – Angel Olsen

Buen Viaje – Anni B Sweet

Estrella de los Mares – Apartamentos Acapulco

Juramento Mantarraya – Aries

Kids In The Dark – Bat For Lashes

Die Waiting – Beck

This Letter – Belle & Sebastian

La Fuerza – La Bien Querida

Cattails – Big Thief

Black Dog on the Beach – Bill Callahan

bad guy – Billie Eilish

Lo/Hi – The Black Keys

Hey, Ma – Bon Iver

Stay High – Brittany Howard

Joder, No Sé – Carolina Durante

El Momento – La Casa Azul

Daylight Matters – Cate le Bon

Capacity – Charly Bliss

A Moderno Resabiado No Le Mires el Dentado – Chaqueta de Chándal

Eve Of Destruction – The Chemical Brothers

You’re No Good – Chromatics

Touch – Cigarettes After Sex

Bags – Clairo

Arabesque – Coldplay

No Sabes Mentir – Cupido

Lost – The Cranberries

What Happens to People? – Deerhunter

Mixtape feat. La Bien Querida – Delafé

Kantori Ongaku – Devendra Banhart

Norman And Norma – The Divine Comedy

Small Colleges (Stay WIth Me) (feat. Wiki, Paul Banks) – DJ Shadow

I Guess We Were Young – Edwyn Collins

Help Yourself – Electric Light Orchestra

Quien Abre Camino – Enric Montefusco

Clamando al Error – Los Estanques

Univers – Ferran Palau

cellophane – FKA twigs

Exits – Foals

El Novio de la Muerte – Fuerza Nueva

placeholder – Hand Habits

La Carta Exagerada – Hidrogenesse

Nuevo Brutalismo – El Hijo

Melody of Love – Hot Chip

Loves Missing – Iggy Pop

Barefoot In The Park (feat. Rosalía) – James Blake

Wasted Youth – Jenny Lewis

Woman – Karen O, Danger Mouse

No Halo – Kevin Morby

Miss You – Kiko Veneno

Air BnB – Kim Gordon

Everything for You – Lambchop

California – Lana Del Rey

Deadzone – Ladytron

Juice – Lizzo

Ayer salí – León Benavente

Happens to the Heart – Leonard Cohen

Now That I’ve Found You – Liam Gallagher

The Afterlife – Lloyd Cole

Nobody – Mac DeMarco

Cerezas – McEnroe

Los Cuatro Muleros – Mariola Membrives

True Blue (feat. Angel Olsen) – Mark Ronson

Keep The Change – Mattiel

Big Boss Man – Mercury Rev

Salted Caramel Ice Cream – Metronomy

Raros – Miqui Puig

Wedding Bell Blues – Morrissey

El Enemigo Ahora Vive en Todos Nosotros – Mucho

You Had Your Soul With You – The National

Rainbow Of Colors – Neil Young & Crazy Horse

Bright Horses – Nick Cave & The Bad Seeds

Verbena – Novedades Carminha

Dead of Night – Orville Peck

Berlin – Palace

Esa Música – Parade

Verano Inmenso – Pauline En La Playa

Los Surfers Muertos – Pixies

Una Persona Sospechosa – Los Punsetes

All My Happiness is Gone – Purple Mountains

Doors – Richard Hawley

Inferno (Brisbane in Summer) – Robert Forster

White Stuff – Royal Trux

Help Me Stranger – The Raconteurs

Adosados – Santi Campos & Herederos

celebrate the void – Sebadoh

Ya No Te Hago Falta – Sen Senra

No Ha Sido Fácil – El Ser Humano

Seventeen – Sharon Van Etten

Hurry On Home – Sleater-Kinney

Stay Flo – Solange

Amnesia – Swans

Lover – Taylor Swift

I Am a Very Rude Person – Thom Yorke

The Amputees – Tindersticks

Sympathy – Vampire Weekend

Andromeda – Weyes Blood

Love Is Everywhere (Beware) – Wilco

Faraway Look – Yola

Escúchalas en Spotify.

